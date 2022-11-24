Пальто и куртки из плюша станут ключевым и самым уютным трендом сезона осень-зима – 2022-2023: тенденции и актуальные модели шуб тедди

Зимняя шубка тедди из искусственного меха, названная в честь плюшевого медвежонка, – остромодная вещь, которая стала трендом осенне-зимнего сезона. Мягкая и уютная верхняя одежда, визуально напоминающая очень теплый халат, сразу завоевала любовь покупательниц. Пальто из плюша со свободным силуэтом и покатыми плечами – отличная замена изделиям из натурального меха.

Искусственный вместо натурального

Современная мода перевернула представления о статусных вещах, и теперь можно выглядеть роскошно даже в шубке из «чебурашки». Многие модные дома отказались от использования натурального меха и перешли на производство искусственного, а изделия из плюша превратились в самостоятельный предмет гардероба.

В новом сезоне модницы носят уютные и теплые, яркие и элегантные, экстравагантные и стильные модели пальто от именитых брендов. Да и мало кому известные компании тоже не остались в стороне и представили публике шубки тедди, изготовленные из искусственного меха, ничем не отличающегося от натурального.

Плюшевые пальто и куртки, для создания которых используются самые современные технологии, практически невесомы и стоят гораздо дешевле, чем модели из норки или мутона. В них не страшно попадать под дождь и ездить в метро, боясь, что с материалом что-то случится. А разные расцветки позволяют создавать самые стильные образы.

Шубка для рыцаря

Пальто и куртки из плюша в осенне-зимнем сезоне-2022-2023 годов носят не только очаровательные женщины, но и брутальные мужчины, обожающие эпатировать окружающих. Натуральный мех уже давно перестал быть прерогативой женского гардероба, теперь настало время искусственного.

Представители сильного пола не стали сопротивляться модному тренду и надели на свои мускулистые тела плюшевую верхнюю одежду, напоминающую домашний халатик. Да, мужчина в шубе воспринимается неоднозначно, но настала пора разрушить стереотипы, ведь мода с каждым годом становится все более универсальной.

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Удобное плюшевое пальто отлично сочетается со спортивным костюмом, свободными брюками, стильными джинсами и утепленными кроссовками.

Экстравагантная модель

Скандинавские дизайнеры представили свое видение модного тренда и выпустили партию пуховых пальто-халатов в уличном стиле. Легкая шубка с синтетическим волокном на основе полиэстера размера XXL – очень модная вещь женского гардероба.

Правда, стилисты предупреждают, что с этим стилем нужно быть очень осторожным, чтобы не переборщить. В противном случае женщина в экстравагантном наряде будет напоминать человека, который забыл снять утепленный халат перед выходом на улицу.

Совет стилистов

Не стоит подаваться искушению и надевать все самое ультрамодное. Стилисты советуют воспользоваться одной хитростью, которая поможет выглядеть на все 100! За основу стоит взять белый цвет и, исходя из этого, собирать образ. Белоснежная футболка, светлые джинсы и сапожки цвета топленого молока станут идеальным дополнением к любимой плюшевой шубе яркого цвета.

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Кроме того, нужно быть осторожней с выбором аксессуаров. В этом случае стоит придерживаться правила «чем меньше, тем лучше» и подобрать к наряду небольшую сумочку в единой цветовой гамме. И на этом остановиться.

Пояс для осиной талии

Еще одна замечательная идея для ношения теплой шубы тедди – завязать пояс на талии, поскольку вещи в стиле oversize довольно объемные. С этой деталью одежды наряд заиграет новыми красками, а фигура будет казаться более женственной.

В любом случае не стоит слишком сильно затягивать пояс, который подчеркнет осиную талию, чтобы искусственный мех не вытерся.

Монохромные ансамбли

Белоснежная шуба тедди всегда привлекает внимание. Однотонная утепленная модель – чудесное дополнение к модному наряду. Ее можно сочетать с короткими или длинными платьями пастельных тонов, джинсами и высокими сапогами светлых оттенков.

Не менее модным вариантом станет бежевое пальто, которое можно носить с теплым свитером цвета верблюжьей шерсти и зауженными темно-синими джинсами.

Стильное решение для холодных дней – черная шуба из плюша, которая подойдет буквально под все. Строгая классическая модель станет палочкой-выручалочкой в любой ситуации. Total black всегда на пике моды!

Плюшевые пальто и куртки – неприхотливый элемент женского (и мужского) гардероба. Во времена, когда натуральный мех себя уже изжил, они навсегда завоевали любовь покупателей, которые хотят выглядеть стильно.