Шойгу и глава минобороны Турции Акар обсудили зерновую сделку и Сирию

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу в беседе с турецким министром обороны Хулуси Акаром обсудил проведение зерновой сделки и обстановку в северной части Сирии, сообщили в российском ведомстве.

Телефонный разговор министров состоялся по инициативе турецкой стороны 24 ноября, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Главы министерств обсудили ситуацию в Сирии и отдельные вопросы по продолжению реализации «черноморской инициативы».

В среду турецкий лидер Тайип Эрдоган объявил о возможных переговорах с сирийским коллегой Башаром Асадом.

До этого в МИД РФ заявляли, что киевские власти должны гарантировать, что не станут использовать зерновой коридор в Черном море в военных целях.

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