Шойгу и глава минобороны Турции Акар обсудили зерновую сделку и Сирию
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Глава российского Минобороны Сергей Шойгу в беседе с турецким министром обороны Хулуси Акаром обсудил проведение зерновой сделки и обстановку в северной части Сирии, сообщили в российском ведомстве.
Телефонный разговор министров состоялся по инициативе турецкой стороны 24 ноября, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Главы министерств обсудили ситуацию в Сирии и отдельные вопросы по продолжению реализации «черноморской инициативы».
В среду турецкий лидер Тайип Эрдоган объявил о возможных переговорах с сирийским коллегой Башаром Асадом.
До этого в МИД РФ заявляли, что киевские власти должны гарантировать, что не станут использовать зерновой коридор в Черном море в военных целях.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет