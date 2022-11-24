 

Шойгу и глава минобороны Турции Акар обсудили зерновую сделку и Сирию

24.11.2022, 15:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу в беседе с турецким министром обороны Хулуси Акаром обсудил проведение зерновой сделки и обстановку в северной части Сирии, сообщили в российском ведомстве.

Телефонный разговор министров состоялся по инициативе турецкой стороны 24 ноября, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Главы министерств обсудили ситуацию в Сирии и отдельные вопросы по продолжению реализации «черноморской инициативы».

В среду турецкий лидер Тайип Эрдоган объявил о возможных переговорах с сирийским коллегой Башаром Асадом.

До этого в МИД РФ заявляли, что киевские власти должны гарантировать, что не станут использовать зерновой коридор в Черном море в военных целях.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.01.21 / Кононенко позвали на допрос в НАБУ. Он не пойдет

06.03.21 / Чехия просит соседние страны принять ее больных с COVID-19

06.07.21 / Российская делегация покинула заседание ПА ОБСЕ

18.08.20 / Ким Чен Ын приказал конфисковать домашних собак в Пхеньяне

27.06.20 / ЦИК пообещала проверить жалобы на отсутствие перчаток и масок в регионах при голосовании

25.02.21 / Тихановская сказала, что Нобелевскую премию мира отдала бы себе, а не Навальному

25.07.21 / Трамп раскритиковал Олимпиаду за участие мужчин в женском спорте

28.04.22 / Минфин внес в правительство проект о снижении ставки по льготной ипотеке

08.09.21 / В Башкирии ликвидировали все лесные пожары

14.03.22 / В ДНР назвали виновных в ракетном ударе по Донецку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика