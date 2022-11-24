 

Не жена: любимая женщина Маликова с животиком заставила народ ахнуть

24.11.2022, 15:25, Разное
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Семья 52-летнего российского певца Дмитрия Маликова считается одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Артист более 30 лет состоит в браке с супругой Еленой, вместе с которой растит троих детей. Ни о каких изменах в семье раньше и речи не было. Но мир меняется, а вокруг Маликова по-прежнему крутится много молодых и ярких поклонниц.

Кроме того, у Дмитрия Маликова есть младшая сестра Инна, которая в 2018 году удостоилась звания Заслуженной артистки России. Инна Маликова певица, музыкальный продюсер, а также актриса и телеведущая, и конечно, еще одна любимая женщина Дмитрия Маликова. Маликова является создателем и солисткой группы “Новые Самоцветы”.

На свежем фото Инна Маликова предстала во всей красе перед поклонниками на вечеринке журнала Ок! Она была одета в черное облегающее платье, подчеркнувшее небольшой животик и украшенное черными страусовыми перьями.

“Какая красота!”; Прелесть!”; “Ух шикарная!”; “Принесите воды, здесь очень горячо”, – ахнул народ.

Напомним, Инна Маликова была замужем за бизнесменом Владимиром Антоничуком. Муж ревновал певицу и требовал, чтобы она оставила сцену и влспитывала сына Дмитрия, который появился на свет в 1999 году. В итоге Маликова бросила мужа и уехала к маме. После долгого и мучительного развода сын остался жить с матерью.


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