Пит Дэвидсон и Эмили Ратажковски отметили День благодарения вместе на фоне слухов о романе

Американский таблоид Page Six сообщает, что супермодель Эмили Ратажковски и комик Пит Дэвидсон перешли на новый уровень отношений — теперь они отмечают семейные праздники вместе. Накануне по случаю грядущего Дня благодарения, который в США отметят только сегодня, 24 ноября, Пит и Эмили встретились с общими друзьями и устроили домашнее застолье. Совместную фотографию опубликовал, однако вскоре удалил один из приятелей пары, бренд-директор приложения для знакомств Bumble Селби Драммонд. Впрочем, пользователи соцсетей успели скачать снимок и выложить его в один из фан-аккаунтов Эмили.

Слухи о романе Дэвидсона и Ратажковски появились чуть больше недели назад, и пару уже видели вместе — они вдвоем отметили 29-летие комика. До этого их заметили на свидании в Бруклине, но значения этому общественность не придала, тем более, ранее Эмили уже выходила в свет с другим кавалером.

В августе Пит Дэвидсон разошелся с суперзвездой Ким Ккардашьян после 9-ти месяцев отношений. Недавно инсайдер издания Hollywood Life сообщил журналистам, что Ким не имеет никаких претензий к Дэвидсону и не против его романа с Ратажковски.

Ким знает Эмили уже некоторое время, и она одобряет то, что они встречаются, – сказал источник. – Она думает, что это мило, и по-настоящему счастлива, что он нашел кого-то, кто больше ему подходит. Они живут в одном городе, близки по возрасту, вместе работали над несколькими проектами. Она так же, как и он, глубоко погружена в нью-йоркскую тусовку. У них много общих знакомых, и они вращаются в одних и тех же кругах, поэтому Ким считает, что они очень подходят друг другу.

Эмили, в свою очередь, в июле тоже рассталась со второй половинкой — супругом-кинопродюсером Себастьяном Беар-Макклардом, и уже в начале сентября подала документы на развод в Верховный суд Манхэттена. У Эмили Ратажковски и ее бывшего мужа есть общий ребенок — годовалый сын Сильвестр.