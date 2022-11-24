“Тряслись руки, не могла говорить”: мать Натальи Водяновой впервые рассказала о встрече с младшей дочерью

Накануне мать супермодели Натальи Водяновой Лариса Кусакина впервые прокомментировала громкое интервью своих дочерей для журнала Vogue, а также вспомнила долгожданную встречу с потерянной дочкой Дженнифер, которая почти 20 лет провела в приемной семье в США. Семейное воссоединение произошло во Франции, куда прилетела не только сама Лариса, но и еще одна сестра Водяновой, Кристина.

Дженни прилетела по приглашению Наташи. Туда же прилетела из Амстердама и Кристина. До моего приезда девочки успели много рассказать Дженни о нашей семье и о том, почему все сложилось именно так. Но все равно перед встречей со своей американской дочерью я испытывала огромное смятение, – призналась Лариса в интервью Антенне-Телесемь. – Когда мы все вместе встретились в парижской квартире Наташи, у меня тряслись руки, перехватывало дыхание, я не могла говорить, только плакала.

Напомним, что интервью Натальи Водяновой и ее найденной младшей сестры Дженнифер вместе с эксклюзивной съемкой фотографа Энни Лейбовиц было опубликовано в декабрьском номере американского Vogue и стало настоящей сенсацией. Дженнифер (при рождении – Маша) появилась на свет, когда Водяновой было 18 лет, и та сама предложила отдать ее на удочерение. Она не хотела, чтобы девочка росла в таких же тяжелых условиях, что и она с сестрами. Когда финансовая ситуация в семье улучшилась, Наталья попыталась найти сестру, но тогда не было баз данных по ДНК, и ей пришлось прибегнуть к помощи частных детективов.

Примечательно, что в результате спустя много лет Дженнифер сама нашла потерянную семью через сервис по отслеживанию родственников. Экспертиза ДНК установила, что Кусакина действительно является ее матерью, а Наталья – сестрой.

В сети уже появились теории о том, что Дженнифер – вовсе не сестра, а дочка самой Водяновой, от которой та отказалась ради карьеры. Конспирологи считают, что модель родила от фотографа Алексея Васильева, с которым сотрудничала в начале модельного карьеры. Он, по сути, “открыл” миру моды новое имя, сделав первые кадры для портфолио Водяновой. После выхода интервью он подогрел эти слухи, заявив, что “много лет мечтал о дочке”.