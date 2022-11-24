 

Мнение: Кувалда Пригожина

24.11.2022, 15:18, Разное
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Евгения Пригожин передал «Европарламенту» кувалду, на которой выгравирована символика «ЧВК Вагнера».

Юрист Пригожина Игорь Елисеев привез кувалду в футляре для музыкального инструмента и передал ее для доставки в Европарламент.

Что это? Пригожин решил потроллить Европарламент, депутаты которого предложили признать «ЧВК Вагнера» террористической организацией? Или это уже угрозы?

Переживаю, неровен час  кувалда Пригожина станет новым символом России.  Как медведь, балалайка, матрешка, водка, шапка-ушанка…

Источник: Ирек Муртазин


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