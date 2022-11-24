«Снежинка», «Тающий лед» и «Ангел»: креативные идеи макияжа на новогоднюю вечеринку

Чуть больше месяца остается до Нового года. Это означает, что уже сейчас необходимо задуматься об эффектном образе для новогодней вечеринки. Рассматриваем идеи эффектного макияжа и выбираем тот, который больше всего отобразит индивидуальность.

«Снежинка»

Если вам импонирует образ Снегурочки, то вы можете взять на вооружение идею мейкапа с главного фото слева. Суть заключается в том, чтобы вокруг глаз нарисовать большие снежинки. Не забудьте добавить румянца на щечки и на кончик носа.

«Ангел»

Менее экстремальный макияж можно сделать с помощью светлых перламутровых теней, белого лайнера и блесток. Проведите черным карандашом внутренние стрелки, нанесите на верхние и нижние веки светлые тени. Белым лайнером нарисуйте крылышки ангела у внешних уголков глаз. Наслаждайтесь результатом, как на главном фото в центре.

«Тающий лед»

Можно предстать в образе Снежной Королевы. Но только в новой концепции – тающей Снежной Королевы, которая наконец избавляется от своего холодного естества и становится добрее и мягче. Вооружитесь тенями синих оттенков и нарисуйте от нижних век и по направлению к скулам и подбородку струйки воды. Ориентируйтесь на главное фото справа.

«Санта-эльф»

Если вам импонируют дерзкие оригинальные образы, возьмите на вооружение идею создания мейкапа в стиле Санты-эльфа. Для этого вам понадобятся красные, золотистые и зеленые тени ярких насыщенных цветов, зеленая и красная губная помада, а также черный косметический карандаш. Нанесите на верхние веки тени всех цветов, не смешивая их между собой. Очертите губы черным контуром. Верхнюю губу закрасьте красной помадой, а нижнюю – зеленой. Не забудьте сделать румяными щечки и красным нос.

В рождественском стиле

Из того же набора косметики можно создать и другой, не такой креативный макияж. Для этого нарисуйте зеленые стрелки, а верхние веки «обрамите» красными тенями. Финальный штрих — алая губная помада. Ваш макияж в рождественском стиле готов.

«Гирлянды»

Для костюмированной вечеринки можно выбрать оригинальный макияж с воспроизведением рисунка гирлянд на лице. Конечно, для создания такого мейкапа понадобится немного потренироваться и проявить свой художественный талант. Но результат того стоит.

«Золотой гламур»

Если больше склоняетесь к гламурному, а не к кричащему и экстравагантному образу, тогда рассмотрите эту идею. С помощью золотистого лайнера нарисуйте стрелки (нижние, по линии роста ресниц). На губы нанесите бордовую помаду с блестками. Наращенные ресницы в данном контексте будут уместны.

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Зеленый или розовый монохром

Если вы жгучая брюнетка, тогда рассмотрите вариант макияжа с использованием насыщенных зеленых теней для век разных оттенков. Можете белым лайнером обрамить верхние веки и нарисовать у внешних уголков глаз милые снежинки.

Если вы блондинка, присмотритесь к макияжу в розовых тонах. Милое сердечко на носу сделает ваш образ более трогательным.

«Сладкая девочка»

Милый макияж можно сделать в бело-розовых оттенках. Тени именно таких двух цветов нанесите на верхние веки. Приклейте белые стразы (а еще лучше жемчужины) в область под бровями. Нарисуйте карамельки в виде трости на щечках. Сережки в виде пряника сделают образ еще более эффектным.

С большими стрелками

Если вы берете за основу тени глубоких насыщенных цветов, то освежить макияж и сделать его более праздничным можно с помощью следующего лайфхака. Нарисуйте белым лайнером большие стрелки на верхних веках. Пусть изогнутый кончик стрелки почти достигает брови.

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Вы также можете нарисовать толстые стрелки любым другим цветом. Например, сиреневым. Но тогда не забудьте покрыть верхние веки более яркими оттенками, например желтым или коричневым.

«Санта» милый и в стиле Хэллоуин

Традиционный макияж Санты – это мейкап с использованием теней белого и красного цвета. Если же вы хотите удивить присутствующих на вечеринке дерзким образом, то можете нарисовать на верхних веках рисунок в виде тыквы.

«Олень»

Это животное — один из символов Нового года. Вы можете сделать макияж, копирующий расцветку оленя. И не забудьте приобрести ободок с рогами.

С рисунками на лице

Если вы неплохо рисуете, тогда можете украсить лицо изображением елочного декора. Например, это может быть нечто наподобие натюрморта из веточек сосны и шариков.

Либо можно и вовсе нарисовать шапку Деда Мороза над бровью. Выглядит весьма симпатично и мило.

Можно нарисовать на лице гирлянду из сапожков Санты со своим именем (на каждом сапожке по одной букве).

При отсутствии навыков рисования воспользуйтесь трафаретами. Самый простой вариант — это нарисовать снежинки.

Также можно нарисовать подарочные коробки.

Но не забывайте, что даже при наличии рисунков на лице все равно нужно делать макияж глаз. Каким он будет – дымчатым или с четкими ровными линиями, решать вам. Экспериментируйте, проявите креатив и фантазию. До новогодней вечеринки у вас еще есть достаточно времени для выбора подходящего варианта.