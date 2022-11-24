 

В моду вернулись морозные губы – хитовый мейкап родом из 90-х: как создать гламурный образ

24.11.2022, 14:50, Разное
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Еще один тренд, подтверждающий ностальгию стилистов по былым временам — это морозные губы. Такой макияж губ был популярен в девяностые и нулевые годы. В этом году произошло триумфальное возвращение, но в несколько усовершенствованнной форме.

Концепция

Морозные губы — это оптическая иллюзия того, будто вы долго пребывали на холоде, отчего губы покрылись инеем. На это указывает мерцающий блеск. «Иней» на губах красиво переливается под лучами зимнего солнца.

Лет двадцать или тридцать назад такой макияж был распространен повсеместно. Его делали такие знаменитости как Бритни Спирс, Кристина Агилера.

Сейчас тренд несколько видоизменился. Во-первых, отныне его можно использовать и для создания повседневного образа (для улицы, офиса, работы), и для вечеринки. Во-вторых, значительно расширилась цветовая гамма.

Раньше губы были либо бледно-розовыми, либо розовыми. Сейчас есть возможность выбрать любой цвет, какой душа пожелает. Оттенки могут теплыми и холодными, бледными и яркими насыщенными на ваше усмотрение. В моде – фиолетовый, бордовый, оранжевый, даже зеленый и синий.

Лайфхаки

Как создать тот самый эффект «инея», чтобы получился мерцающий блеск на губах? Сделать это можно несколькими способами.

Первый и самый простой и доступный. Вы наносите на губы губную помаду, которая есть в наличии. Не имеет значения, матовая она или перламутровая, и какого цвета. Уже поверх нее вторым слоем наносите суперпереливающийся блеск. Мерцающий эффект вам точно обеспечен.

Второй способ — это приобрести готовую помаду с голографическим эффектом. Данная продукция доступна и представлена в продаже в очень большом ассортименте. Вам не составит труда подобрать тот оттенок, который подходит вам больше всего.

Третий способ — это припудрить губы с помощью хайлайтера. Нанесите немного косметического средства прямо по центру губ. Заодно сможете визуально создать с помощью косметики 3-Д эффект. Губы будут казаться более пухлыми, объемными. Такой макияж сегодня в моде.

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Четвертый способ — это просто приклеить блестки на губы. Сделать это можно с помощью клея для накладных ресниц. Данный метод рекомендуется использовать, если нужно сделать праздничный макияж. С помощью клея и блесток можно сделать супермерцающий эффект. В контексте повседневного или офисного макияжа это не совсем уместно.

Сочетание с макияжем глаз

Если вы делаете макияж глаз, тогда будет правильнее подобрать помаду в тон к теням, как рекомендуют эксперты по моде и красоте. Тогда мейк-ап станет монохромным и более органичным. Такой макияж уместен для повседневной жизни, для работы и офиса. Особенно если вы взяли за основу нюдовую косметику коричневых, бежевых оттенков.

Если используете тени для век с блестками, тогда в сочетании с перламутровыми губами макияж получится ярким. Он больше подойдет для вечернего образа.

Для создания образа для новогодней вечеринки можете попробовать что-то более креативное. Можно сделать акцент только на губах. Тогда не используйте теней для глаз (можете просто покрыть ресницы тушью), а лишь оформите губы. В данном случае можно выбирать любой насыщенный и яркий оттенок.


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