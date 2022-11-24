 

Мнение: Диверсанты

24.11.2022, 14:02, Разное
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ФСБ задержала граждан России, причастных к подготовке теракта на газопроводе «Южный поток». По данным ФСБ, они действовали по указанию украинских спецслужб. Подрыв должен был быть произведен в Волгоградской области.

Есть два возможных варианта. Первый – банальное зарабатывание «палок» и возможная провокация. Найти несколько опустившихся выпивох, предложить им заработать, передать будущие вещдоки – и задержать, заработав звания, повышения и награды. Раньше было дело «Нового величия», где по такой схеме упаковали спровоцированных молодых людей, сейчас есть запрос на поимку диверсантов. Парни из МВД фабрикуют «дело Голунова», ребята посолиднее – дела более высокого уровня. «Солидный Господь для солидных господ»©

Вариант второй не сильно лучше. Диверсанты и украинские спецслужбы настоящие. Это значит, что СБУ или ГУР решили работать по российской инфраструктуре. Пока ловят. Но рано или поздно могут не словить.

И в таком случае возникает вполне разумный вопрос про недавний взрыв на стратегическом газопроводе в Ленинградской области. А не был ли он одним из серии диверсий? И если да, то что будет следующим?

И, кстати, «Южный поток» в 2014 году был закрыт. Вместо него в 2015 году началась история «Турецкого потока». Странно, что в ФСБ не совсем в курсе этого.

Источник: Эль Мюрид


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