Мнение: ОДКБ теряет Армению, РФ теряет Закавказье

Всё разъезжается под руками – Путин, “вечный счастливчик”, вступил в полосу тотального невезения. Или точнее, поскольку Путин не является субьектом в политике и всегда делал только одно – плыл по течению – это сама Россия целиком вошла в черную полосу, и вопрос – выйдет ли она из нее вообще.

Сейчас – демарш Армении на заседании ОДКБ: Пашинян отказался подписывать итоговую декларацию. Там на самом деле – ситуация патовая для всей ОДКБ. Азербайджан и Турция просто зажимают Армению в ее “уголке”, речь уже идет не о Карабахе, а о банальном выживании самой Армении, у которой, собственно, всегда была надежда только на Россию в ее положении почти полного окружения мусульманскими странами.

Но у России, во-первых, нет с Арменией даже общей границы! А самое главное – РФ сейчас не может ссориться ни с Турцией, ни с Азербайджаном, поскольку сама очень сильно от них зависит. То есть фактически для РФ было бы честно просто бросить Армению на съедение, разведя руками и заявив, что она “умывает руки”. Правда, в этом случае и от самого ОДКБ остаются формальные рожки да ножки, а Россия расписывается в том, что она полностью уходит из Закавказья – и ей самой надо было бы заявить о выходе из ОДКБ, поскольку будет просто неприлично для такой большой и бестолковой страны, как наша, находиться в союзе, где заправляет Эрдоган и другие мусульманские регионалы, на правах “младшего члена”.

Укатали сивку крутые горки… В связи со всем этим непрекращающимся позором и импотенцией я все время мысленно возвращаюсь к событиям января с.г. (“помощь” ОДКБ Казахстану) и пытаюсь понять – что ж это, черт возьми, было?? Уже понятно, что и в январе Путин, как уже привык (например, в Сирии), таскал каштаны из огня для кого-то другого (точнее, кто-то Россией решал свои проблемы). Но кто?

Сейчас издалека видно, что в январе в Казахстане Россией воспользовались самым унизительным образом: безапелляционно “дёрнули” постоять на стрёме в чужих разборках, подержали три дня, потом через три дня так же пинком вышвырнули вон, не сказав ни спасибо, ни до свидания – после чего Казахстан повел по отношению к РФ в разы более независимую и даже презрительную политику. Что это было?

Кто, черт возьми, чистит свои ботинки путинской Россией? Поняв инцидент с “поддержкой” Казахстана, мы, скорее всего, поймем и сегодняшний инцидент с “неподдержкой” Армении.

И вообще ответ напрашивается: этот “кто-то” – Китай. Китай сначала – руками самой же РФ! – зачистил для себя Казахстан, а теперь вышвыривает РФ из Закавказья. Следующий шаг, видимо – все-таки роспуск ОДКБ.

Армению жалко.