 

Володин поблагодарил граждан за поддержку запрета пропаганды нетрадиционных отношений

24.11.2022, 14:00, Разное
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Депутаты ввели ответственность за любую пропаганду нетрадиционных отношений, запрет на пропаганду педофилии и смены пола. Нарушители будут платить штрафы в размере до 10 миллионов рублей, уточнил Володин.

“Решение позволит защитить наших детей, будущее страны от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами. У нас — свои традиции и ценности”, – написал спикер в своем телеграм-канале.

Председатель ГД поблагодарил граждан за поддержку законопроектов.

В разработке поправок участвовали спикер Госдумы, лидеры всех фракций и более 300 депутатов Госдумы. Пропаганда нетрадиционных отношений, педофилии и смены пола запрещается среди как среди несовершеннолетних, так и взрослых.

Штраф за нарушение для граждан составит от 50 тысяч до 400 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 800 тысяч, от 800 тысяч до пяти миллионов или приостановка деятельности – для юридических лиц.

Более строгое наказание предусмотрено за пропаганду педофилии. Размер штрафа для граждан – 400-800 тысяч рублей, для должностных лиц – от 400 тысяч до двух миллионов, для юрлиц – 1-10 миллионов или приостановка деятельности до 90 суток.


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