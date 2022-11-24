Первый трейлер фильма “Медея” с Паулиной Андреевой и Павлом Деревянко

В сети появился первый трейлер мистического триллера режиссера Игоря Волошина “Медея”, главную роль в котором сыграла Ольга Симонова. Ее героиня Лиза – мать двоих детей, пережившая развод. И вроде бы все начинает возвращаться в привычное русло, но тут она получает странное предупреждение. Неизвестная сообщает Лизе, что на их семье лежит проклятье, от которого в роду погибают все дети. Готова ли Лиза на самый страшный поступок, чтобы спасти сыновей?

Это настоящее жанровое кино — мистический триллер, наполненный леденящей душу энергией, – рассказал Волошин. – Уверен, зритель будет приятно удивлен и шокирован. Напряжение здесь усиливается с каждой минутой, а на пути к финалу подстерегает несколько неожиданных сюжетных поворотов. Я рад снять историю, написанную моим другом и классиком российской драматургии, Василием Сигаревым.

Игорь Волошин — режиссер с собственным видением, в фильмах которого всегда можно найти красивые, необычные, может быть, даже пугающие образы, что как нельзя лучше подходит для этого сюжета, – говорит Роман Борисевич, продюсер. – Сейчас во всем мире триллеры — одно из самых интересных явлений в кино, и я надеюсь, что найденный нами авторский подход позволит этой истории стать не просто страшным и увлекательным фильмом, но по-настоящему этапным в этом жанре в России.

В картине также снялись Павел Деревянко, Паулина Андреева, Олег Васильков, Полухин Кирилл, Никита и Кирилл Колпачковы. Продюсерами выступили Роман Борисевич и Полина Задорожная, а сценарий написал Василий Сигарев.

В широкий прокат картина выйдет 26 января будущего года.