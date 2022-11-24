Михаил Тройник о “Гоголь-центре”, съемках в “Вызове” с Юлией Пересильд и любви

Актер Михаил Тройник сейчас очень востребован. Осенью у него выходит сериал “Экзорцист”. Его можно увидеть в фильме “Вызов”, сериале “Библиотекарь” и втором сезоне “Иванько”, полном метре “Правда”, а еще он играет в театре и не перестает учиться.

Михаил, сейчас вы одновременно снимаетесь в нескольких проектах. Как вы живете в режиме постоянных съемок? Как определяете приоритеты?

После пандемии приходится заново учиться выстраивать график, входить в быстрый ритм существования. Не всегда это удается, часто я перегружаю себя, беру много задач. Стараюсь изо всех сил успевать в работе и в творчестве, и одновременно делать что-то для себя.

Как и почему вы решили стать актером?

Это получилось довольно спонтанно. Я учился в Бауманке на 3-м курсе и попал на постановку Константина Аркадьевича Райкина — это был спектакль “Азбука артиста” в театре “Сатирикон”. Именно тогда я понял, что очень хочу быть артистом. Я помню, что ощутил чувство, будто живу не своей жизнью. По иронии судьбы я поступил именно на курс Райкина в Школу-студию МХАТ. А вообще, мне кажется, еще в детстве у меня была тяга к фантазированию, выступлениям, изучению биографий людей, их судеб и жизней.

Райкин открыл для вас театр, а кто открыл мир кино?

Тоже Константин Аркадьевич. Приемами актерского мастерства, которым он обучал, я активно пользуюсь при работе в кино. Еще один важный момент, которому научил меня мастер — дисциплина, безумно важное профессиональное свойство артиста. Вот, например, сегодня в 6 утра я уже был на съемках — за это тоже в каком-то смысле спасибо Константину Аркадьевичу. Мы долго сопротивлялись, будучи студентами, желанию мастера репетировать по утрам, постоянно быть в тренинге. Но сейчас это дало свои плоды — вижу, как проявляются именно те качества, которые он в нас вместе с педагогами Школы-студии МХАТ вложил.

Безусловно, многому меня научил и театр “Гоголь-центр”. Там была такая атмосфера творчества! Театр давал ощущение семьи и творческого тыла, чувство, когда ты знаешь, что можно пробовать, не боясь ошибиться. Именно там я состоялся, среди этих людей. Это все — накопления, вложения, которые со временем открывают двери в кино.

Одни из последних курсов, которые я проходил, это уроки профессора Калифорнийского университета Светланы Ефремовой. Светлана — единственная в России, кто обучает актерской технике Майзнера (Сенфорд Майзнер — американский актер и театральный педагог, разработчик актерской техники Майзнера, основанной на реальности действия, погружении в партнера и развивающей возможности к импровизации и раскрепощению. — Прим. ред.). Это обучение дало мне очень конкретные инструменты по работе в кино, я активно использую эти навыки на площадке.

Театр — лакмусовая бумажка для профессионального актера. Что для вас театр? И, если выбирать, что вам ближе — театр или кино? И почему?

Да, действительно, театр — это что-то вроде проверки на прочность для актера. Ведь на сцене, в отличие от съемочной площадки, не бывает дублей. Для меня театр — это прежде всего честный обмен энергией, возможность получить мгновенный отклик от зрителя, в ту же секунду. Это невыразимый кайф — чувствовать, что прямо сейчас и здесь зритель тебя принял, полюбил. Это некая “власть любви”, как говорил Константин Райкин.

Сейчас в моей жизни такой период, что я пробую разное — не смею выбирать между кино и театром. В кино есть возможность очень тонкой игры, “плетения паутинки”. На экране заметен каждый взгляд, микрожест, — все это играет огромное значение. В кино ты часто меняешь локации, оказываешься в новой команде, общаешься с разными людьми, постоянно проживаешь новый опыт. И все так натурально, близко к реальности, что ты будто бы каждый раз проживаешь новую жизнь. Кино — всегда путешествие, театр — это энергия, ураган, но в театре больше условностей. Он больше для оттачивания мастерства. В театре ты можешь выразиться, всегда есть открытое высказывание.

Какой проект вы можете назвать главным в карьере на данный момент?

Все проекты для меня важные. Могу отметить год, когда вышел сериал “Чики” и “Хандра” — это был период настоящего прорыва в моей кинокарьере.

Вы готовы на эксперименты в духе зарубежных актеров, которым часто приходится кардинально менять внешний облик для роли? Какие самые необычные перевоплощения уже случились в вашей жизни?

Проекты “Гоголь-центра” — яркий пример по-настоящему экспериментального театра. Не все, конечно, доходило до зрителя. Из необычного — я играл медведя в сказке “Липовая нога”. Мне сделали деревянный сапог — настоящую липовую ногу — и костюм, обмотанный скотчем. Не менее интересным было “перевоплощение” для спектакля “Медея”. Я тогда взял машину и поехал в путешествие по Греции, античным городам — Дельфы, Олимпия, Микены, Коринф… Таким образом я погрузился в материал, подготовился к роли, “зазернился”. Это дало мне весьма мощную подпитку.

Вы из тех, кто все мысли о работе оставляет на съемочной площадке или обдумываете, анализируете сценарий, сцены и за ее пределами?

Я из тех, кто долго включается в работу и часто обдумывает роль за пределами площадки. Артист постоянно ищет в жизни отклики на ту или иную роль. Условно говоря, ты играешь шахматиста, и в жизни ты стараешься наблюдать за людьми, которые сложно мыслят, “подсматриваешь” за их поведением, оценками. Ты как бы ищешь это настоящее в жизни, твои радары настраиваются на такой поиск.

Расскажите о работе с Сергеем Бодровым-старшим. Сложно было играть в фильме “Дышите свободно” о людях с заиканием?

Это была очень крутая встреча. Сергей Владимирович — большая личность, невероятный человек, эпоха. Он очень тонкий, спокойный, уникальный и вселяет какую-то невероятную уверенность.

Роль моя была, конечно, небольшая, но в данном случае это не имело значения. Это ведь история глубокая — не только про заикающихся людей, а отчасти про всех нас — неумеющих говорить, выражать себя и свои чувства. Про то, что человеческая жизнь — очень хрупкая, держится на тонких нитях.

А как вам работалось с Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко в фильме “Вызов”?

Невероятно. В процессе было много физической нагрузки, каскадерской работы. Юлия бросается в работу с головой, мотивирует. С ней не страшно в космос полететь, это правда. (Улыбается)

К Климу я не раз ходил на пробы, но до этого не удавалось вместе поработать. На площадке было непросто, но все происходило по любви. Клим большой профессионал. У меня было немного съемочных дней, но они были по-настоящему крутыми и запоминающимися.

Вам было бы интересно самостоятельно снять фильм/сериал? Думали ли вы об этом? Или, может быть, написать свою историю?

Да, конечно. Я обучаюсь в Московской школе нового кино на курсе кинорежиссера и сценариста Дмитрия Мамулии. Но, к сожалению, катастрофически не хватает времени, приходится много пропускать. Хотя в редкие часы, когда я учусь, выполняю задания, этюды, я получаю дикий кайф. Это все, конечно, непросто мне дается, но в тот момент, когда этот творческий “пазл” сходится, я получаю большое удовольствие. Недавно я снял этюд с Аллой Сигаловой, моим педагогом. Это был для меня очень интересный опыт — делать собственную работу как режиссер.

Начались съемки второго сезона “Иванько”. Расскажите, как сериал появился в вашей жизни? Когда нам ждать выхода второго сезона?

Выход второго сезона “Иванько” ожидается в апреле 2023 года. Проект буквально ворвался в мою жизнь. Дуэт с Валентиной Мазуниной сложился не сразу. Она меня долго не принимала, чувствовала с моей стороны что-то “инопланетное”. Но теперь Валентина — мой душевный друг, которого часто не хватает. Когда мы сейчас встречаемся на сменах, взахлеб общаемся. Мы многое вместе прошли. Она стала мне очень близка.

Идеальный день Михаила Тройника — какой он?

Незапланированный. Случайная прогулка по новым местам, спонтанная поездка или встреча со старым знакомым. Неожиданно интересная репетиция, новая любопытная локация на съемках…

Что для вас дружба? А любовь?

Любовь — это когда ты можешь полностью расслабиться, довериться, окунуться с головой. И при этом внутренне расти. Как говорил Станиславский, это “желание смотреть, желание касаться”. Дружба — это, скорее, ответственность, ощущение, что ты можешь выручить. И тебя могут выручить. В любой момент.

Вы сейчас любите?

Да, люблю!