Мнение: Американская русофобия в XIX веке, дискриминация русских стартаперов и последствия лжи о ракетах

1. Характерный образчик русофобии из американского журнала конца XIX века. Казалось бы, что плохого Россия сделала тогдашним США? Наоборот, мы фактически помогли американцам во время их войны за независимость, мы были на стороне северных штатов во время американской Гражданской войны. Тем не менее, в 1890 году в США выпускались вот такие вот карикатуры (ссылка):



Русофобия уходит корнями в века…

Вот, например, антироссийская пропаганда в журнале Life (1890 год) — женщина, изображающая «Цивилизацию», моет земной шар.

Цивилизация: «Какое отвратительное пятно! Оно мне так не нравится!»

Мир: «А, так это же Россия!»

2. Блогер Алексей Антонов пишет (ссылка):



Прочитал в БП про неудачливых стратаперов (скриншот стырил там же). Суть такова: некие бедолаги с проектом Immigram выиграли конкурс для стартапов Slush с призом в 1 млн долларов. Победу у них отозвали и приз не выплатили, потому что они русские. Мол, не те сейчас времена, чтобы тебе за победу деньги выплачивать, если у тебя российский паспорт.

Несчастные стартаперы <…> жалуются, что это, дескать, несправедливо и вообще. Они же хорошие. Они же против войны, против Путина, против злой агрессии (именно российской, всякая другая агрессия это норма), они же селили у себя дома украинцев… ну как можно так несправедливо с ними поступать?

3. Инцидент с ракетами в Польше, и, в особенности, настойчивая ложь Украины о том, что это были русские ракеты, вызвали раздражение и недовольство на Западе (ссылка). Официальные западные политические лидеры дежурно высказались в духе «всё равно виновата Россия, но ракеты всё же были украинские». Простые европейцы, однако, были откровенно напуганы перспективой начала ядерной войны НАТО с Россией из-за лжи или даже провокации Киева.

Недовольство высказали и многие политики, но поскольку на Западе со свободой слова проблемы, это, как всегда, были политики либо бывшие, либо оппозиционные. Вот, например (ссылка):

Лидер движения Франции «Патриоты» и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит хранить молчание после его заявлений о падении ракет в Польше. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По мнению политика, Запад не станет слушать Зеленского после его «лжи» о ракетах. Он подчеркнул, что Европа не может отвечать на все просьбы Киева о помощи, поскольку сталкивается с нищетой.

«Только что Зеленский призвал страны ЕС выделить “новые миллиарды”, чтобы “пережить зиму”! Бред! <…> И вообще, Зеленскому следовало бы заткнуться после его безумной лжи о ракете в Польше!» — призвал он Зеленского замолчать.

Ранее французский политик, депутат Нацсобрания и бывший кандидат на пост главы государства Николя Дюпон-Эньян предложил прекратить поддержку украинского лидера. «Зеленский, отправляя ракету в Польшу и обвиняя в этом русских, чуть было не спровоцировал третью мировую войну!» — отметил он.