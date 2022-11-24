Кобальтовый, коричневый и ярко-розовый: 5 самых модных цветов этой зимы и идеи, как и с чем их можно носить (фото)

Цвета сезона можно охарактеризовать как оригинальные и неимоверно привлекательные. При правильном их подборе и сочетании можно получить очень стильный и привлекательный наряд. Рассмотрим несколько идей зимы, некоторые из которых наверняка придутся вам по вкусу.

Кобальтовый

Если вам нравятся синие оттенки, есть смысл выбрать более оригинальный, а именно кобальтовый, который в этом сезоне будет в моде. Он отличается своей яркостью, поэтому вы сможете подобрать не только максимально привлекательный, но и нарядный комплект. Отлично смотрится кобальтовое пальто с сапогами такого же цвета (монохромный наряд), также пальто в сочетании с предметами одежды других цветов. Худи замечательно смотрится с джинсами или брюками серого цвета, юбка – со свитером в горизонтальную черно-белую полоску. Классическое сочетание кобальтовый-черный-белый и серый однозначно станет выигрышным вариантом.

Коричневый

Очень модным является коричневый цвет со всеми его оттенками. Вы можете выбрать любой понравившийся тон в этой цветовой гамме, будучи уверенными в том, что этот выбор станет удачным. Замечательным является сочетание бежевого с белым, коричневого с черным, все три цвета вместе, не менее привлекательно смотрится микс коричневого с оранжевым.

Выберите любой из понравившихся вам на фото комплектов, и ваш наряд будет стильным и привлекательным.

Сиреневый

Очень модными в нынешнем сезоне будут сиреневые оттенки. Речь идет о фиолетовом цвете и всех тонах вплоть до светло-сиреневого. Отличным является сочетание его с черным, такой наряд выглядит строго и эффектно. Очень удачным выбором будет надеть сиреневую верхнюю одежду с джинсами.

Не менее привлекательным является соединение коричневого цвета с фиолетовым или сиреневым, поскольку эти цвета гармонично взаимодействуют, дополняя друг друга. Используйте разные фасоны, дополняйте образ стильными аксессуарами для того, чтобы он стал целостным и завершенным.

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Ярко-розовый

Этот цвет снова в тренде, как и в конце прошлого столетия. Его можно назвать нарядным, поскольку яркость привлекает к себе внимание, поднимает настроение в осенние и зимние непогожие дни. Розовый цвет также имеет множество оттенком, которые вы можете комбинировать между собой. Также он отлично сочетается с любым другим цветом, но нынешний тренд предполагает сочетание с черным, белым, коричневым и бежевым. Можно с уверенностью сказать, что вы будете выглядеть просто великолепно, если наденете розовую верхнюю одежду вместе с джинсами, которые идеально вписываются в любой из этих образов.

Серебристый металлик

Очень стильный и модный цвет, который может использоваться как для деловой, так и для повседневной, и нарядной одежды. Подобные вещи выглядят стильно и дорого, они дополнят любой наряд, сделав его максимально привлекательным. Кроме того, он не является чрезмерно броским, поэтому, если вы не являетесь любительницей ярких цветов, но не хотите выглядеть скучно, используйте серебристые оттенки.

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С принтами

Лето закончилось, но яркие цвета, их сочетания и красивые рисунки по-прежнему в тренде. Используйте расцветки вместе с однотонными вещами, чтобы добавить свежести своему образу. Ваш стиль будет непринужденным, оригинальным и креативным, поскольку допускаются летние принты (обычно используются для летних тканей). Например, очень привлекательно будет смотреться цветная юбка с оборкой, поверх которой надет розовый полушубок из искусственного меха.

Светло-голубой

По-прежнему в тренде голубые цвета, однако в этом сезоне делаем упор на цвет инея или серо-голубой, который выглядит очень нежно и привлекательно. Если вам нравятся холодные, но в то же время освежающие оттенки, остановите свой выбор именно на них. Можете сочетать их в одной цветовой гамме (например, голубой и серый) или добавить акцент из одного или нескольких предложенных модных цветов.

Вместо заключения

Вы можете использовать один модный цвет, отдав предпочтение монохромному наряду. Не менее привлекательным станет наряд в одной цветовой гамме с использованием разных оттенков. Также креативным и эффектным является комплект из предметов одежды модных трендовых цветов, собранных вместе. Выберите тот вариант, который вам больше всего импонирует или придумайте свой вариант сочетаний, который сможет поразить всех своей оригинальностью.