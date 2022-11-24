 

“Можно ли забеременеть во время беременности?”: Блейк Лайвли кокетничает с Райаном Рейнольдсом в соцсетях

24.11.2022, 12:35, Разное
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В отношениях Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса даже спустя столько лет до сих пор присутствует искра. Подписчики в очередной раз убедились в этом накануне, когда актер опубликовал в своем блоге новое видео. На нем они с коллегой Уиллом Фаррелом учатся танцам для нового фильма “В духе Рождества” на Apple TV+. Беременная Блейк незамедлительно отправилась в комментарии и оставила мужу игривое послание. 

Можно ли забеременеть во время беременности? – поинтересовалась актриса, намекнув на то, что ее супруг невероятно горяч.

На прошлой неделе Блейк поддержала Райана на церемонии вручения премии American Cinematheque Awards 2022 в Лос-Анджелесе, где тот стал лауреатом. Пара не скрывает подробности семейной жизни, поэтому о беременности тоже говорит открыто: Блейк регулярно показывает, как выглядит во время четвертой беременности, а Райан с удовольствием делится в интервью своими соображениями по поводу отцовства.

Напомним, что о четвертой беременности Блейк Лайвли стало известно в начале сентября. В начале ноября актриса впервые появилась на публике после того, как радостная новость стала достоянием общественности. 

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс познакомились на съемках блокбастера “Зеленый фонарь” в 2010-м, но романтические чувства между ними вспыхнули только год спустя. В 2012 году пара тайно поженилась. Актеры растят троих дочерей — 7-летнюю Джеймс, 5-летнюю Инес и 2-летнюю Бетти.


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