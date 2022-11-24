Нюша и Игорь Сивов отметили 4-летие дочери Симбы в Дубае

На днях Нюша отметила день рождения дочери от супруга Игоря Сивова, Симбы — малышке исполнилось 4 года, и по этому поводу звездные родители закатили грандиозную тематическую вечеринку по мотивам французского мультсериала “Леди Баг и Супер-Кот”. 4-летие Симбы отпраздновали в Дубае, где Нюша и Сивов живут на постоянной основе. Праздник прошел в специальном павильоне, который организаторы украсили воздушными шарами и картонными фигурами героев любимого анимационного фильма. Нарядились мама и дочка тоже в соответствии с тематикой вечеринки — в платья расцветки божьей коровки.

А ведь День рождения совсем не грустный праздник, а очень даже веселый, – написала Нюша под каруселью фотографий, которые опубликовала в своем личном блоге. – Благодарю за организацию этого волшебства. Все в восторге, особенно Симбуся.

В декабре прошлого года Нюша родила второго малыша — Саффрона. Певица впервые показала сына лишь год спустя, причем в эксклюзивной съемке HELLO.RU. Следующие фото мальчика появились уже через полтора месяца в блоге самой Нюши. Слухи о второй беременности певица подтвердила в июле прошлого года, представив поклонникам новый клип на свою песню “Небо знает”.

Напомним, Нюша и Игорь Сивов вместе уже более 4-х лет — они объявили о помолвке в январе 2017 года и поженилась спустя полгода. В мае 2018-го супруги объявили о скором прибавлении в семье, а уже в ноябре у пары родилась дочь Симба. Больше года певица скрывала имя и лицо малышки, и решилась раскрыть обе тайны в декабре 2019 года с обложки журнала HELLO!.

Нюша с супругом и младшим сыном Сафроном