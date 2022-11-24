Мнение: Холодная зима 2023

Если Европа не хочет вести переговоров с Владимиром Путиным, Европе придётся вести переговоры с Дедом Морозом. Других вариантов нет. Энергия на планете Земля — дефицитный ресурс, так как мы выкачиваем нефть из недр, а не закачиваем её туда.

Глава Джей Пи Морган Чейз, одного из главных финансовых конгломератов мира, выпалил на днях в сердцах, что нефтяные проекты страдают от дефицита денег, в них следовало инвестировать гораздо больше (ссылка). Банкир полагает, что человечеству нужны для выживания дополнительные миллионы баррелей нефти, и что на планету надвигается мощнейший экономический ураган.

Что следует делать в этой ситуации, понятно. Вкладываться в нефтяные проекты и строить атомные станции. Однако поражённый зелёным безумием Запад творит нечто противоположное — уничтожает энергетические мощности на своей территории и ссорится со странами, из которых он мог бы импортировать энергию. К примеру, Китай недавно заключил с Катаром сделку на покупку огромных объёмов газа, закрепив условия на 27 лет. Этот газ мог бы пойти в Евросоюз, однако европейцы повели себя нагло и высокомерно, выставив арабам откровенно невыгодные условия. Также европейцы попытались испортить Катару чемпионат мира по футболу своей агрессивной радужной пропагандой, для традиционного Катара совершенно неприемлемой. Наконец, Евросоюз начал угрожать экспортёрам газа введением потолка цен на газ, то есть, называя вещи своими именами, попытался силой забрать чужой газ себе.

Впрочем, щелчок по носу от Катара не помог европейцам протрезветь: Запад до сих пор пытается ввести потолок цен на нефть и газ. Стив Мнучин, легендарный министр финансов США при Дональде Трампе, называет такой потолок «самой нелепой идеей, которую он когда-либо слышал» (ссылка). По его мнению, попытка ввести потолок цен заставит цены вырасти ещё сильнее, только и всего.

Пока что для борьбы с дефицитом энергии на Западе рубят собственные леса. Из дерева делают специальные гранулы, которые зелёные сектанты называют чистой возобновляемой энергией. В реальности, понятно, дрова даже грязнее, нежели ненавистный фанатикам уголь, но про реальность на Западе сейчас особо не думают — там думают о том, как втиснуться в прокрустовы нормы законов, принятых под давлением зелёного лобби (ссылка).

Так как законы физики не обмануть, дефицит энергии тяжело отражается на росте цен. В некоторых странах Евросоюза инфляция уже почти коснулась нижней границы гиперинфляции, 26% годовых. В США не особо лучше — стоимость традиционного ужина ко Дню Благодарения выросла за год на целых 20% (ссылка). Дальше будет хуже, так как оптовые цены уже взлетели в небо. Скоро галопирующая инфляция доберётся и до розничных ценников в магазинах, это вопрос нескольких месяцев.

Теперь России остаётся только откинуться на спинку стула и подождать. Газ — у нас. Нефть — у нас. Уран, который нужен для строительства новых АЭС (привет, Франция!) — тоже у нас. Ветряки с солнечными панелями планово-убыточны, фокусов с вырубкой лесов надолго не хватит.

Если Запад перестанет вредить России и сядет за стол переговоров — отлично. Если нет, то мы доверим провести воспитательную работу Деду Морозу. Зима должна немного остудить горячие головы. Сложно вмешиваться в дела других стран, когда у тебя стоит промышленность, вымерзают теплицы и щерятся пустыми полками магазины.