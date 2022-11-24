Мнение: Монолог вместо диалога

Вчерашние ответы на задачу показали, что вместо диалога большинство предпочитают монолог.

Если вы почитаете предложенные ответы, вы увидите во всех почти паровоз, который тащит мужа автора к счастливой жизни.

На взгляд большинства комментаторов автор должна была воспользоваться неуверенностью мужа, перекинуть его через седло и умчать в закат.

Пара подала на развод, инициатором выступил муж, перед разводом муж выразил сомнение, что надо разводиться так срочно.

Что должна была ответить жена, учитывая, что значимость мужа для нее высокая и развода она не хочет?

Ответ: “Да, я тоже сомневаюсь, что надо разводиться” – более-менее нормальный, но в нем много ждуна.

Муж сделал шаг навстречу, пусть даже не шаг, а шажок, ему надо ответить таким же, а ответ-эхо – это согласие, чтобы муж и дальше делал шаги.

Большинство же делали сразу три, пять гигантских шагов.

Коэффициент короны получился огромным, с фокусом на своей значимости. У автора был фокус на своих вложениях, но коэффициент короны даже меньше.

Когда к вам делают маленький шажок, а вы сразу пять, это выглядит как если бы вы пронеслись мимо человека вперед, думая, что он бежит вместе с вами.

“Да, спасибо, сейчас позвоню в загс и скажу, что мы разводиться не будем. Давай встретимся и поговорим?”

Посмотрите сколько тут сразу шагов.

Благодарность. Решение позвонить в загс. Уверенность, что мы разводиться не будут. Готовность выступить от лица мы, делегировав это себе от лица мужа. Предложение встретиться. Предложение поговорить.

Все это шаги.

Некоторые делали еще больше шагов одномоментно.

“Я поняла, что люблю тебя и не хочу разводиться. Давай снова жить вместе”.

Понятно, что вам все наплевать на автора и вы готовы ее сливать. А что, если бы это была ваша дочь?

Муж захотел развестись с ней, а потом всего лишь усомнился, что надо делать это срочно.

А вы уже готовы повесить свою дочку ему на шею и крепко сцепить ее руки, чтобы он не смог сбросить ее, даже если очень хочет.

Автор закрыла путь к диалогу с мужем своими категоричными ответами. Она была не права. Но это не значит, что правильный вектор поведения – это атаковать мужа с копьем Победителя и силой принудить его к любви.

Друзья, нам надо как-то научиться делать соразмерные шаги.

Понятно, почему шаг должен быть соразмерным?

Своим шагом человек показывает, какой уровень близости ему комфортен, какой степени интерес у него есть, насколько он готов к диалогу.

И вы, делая соразмерный шаг, выражаете уважение к его мнению, к его воле, к его субъектности.

Как же так можно смело решать за человека, что он непременно обрадуется вашей атаке? А если оторопеет? А если окажется зажат в угол вашим напором и будет метаться?

Даже если вы представляете кокетку, которая мечтает, чтобы ее взяли силой и принудили к любви, все равно не стоит этого делать. На такие провокации нельзя поддаваться, потому что, если человек не выражает никакого желания, значит он не готов вкладываться на равных, и для вас такой союз не выгоден.

А в большинстве случаев люди конечно же не кокетничают, они делают тот шаг, который соответствует их желанию и вам надо уважать желание.

Муж звонил автору и хотел с ней обсудить отсрочку перед разводом.

Вот обсуждать с ним эту отстрочку (как и почему), давая понять, что она сама не рвется разводиться, было в границах.

Но обратите внимание, дать понять, что она не рвется – это не значит умолять его не делать этого и предлагать совместную жизнь.

Логика у паровоза простая: я сделаю шаги за нас обоих, мне не сложно.

Или такая: зачем тянуть и чередовать шаги, лучше я сразу озвучу итог.

Паровоз вообще не понимает, что такое партнерство, он считает, что партнер – это легкая мебель, которую можно отнести и поставить куда угодно. Паровозу кажется, что он облегчает партнеру жизнь, когда все решает и даже все делает за него.

Если вы не будете отслеживать в себе этот веселый паровозик, вы не сможете общаться в границах.

Шаги должны быть соразмерны.

Шаги должны чередоваться.

Только в исключительных случаях можно делать шаг намного больше, чем шаг партнера.

В каких?

И несколько шагов подряд тоже можно делать лишь в особых случаях. Например?