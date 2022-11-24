 

Мнение: Две эвакуации из Севастополя – немного истории

24.11.2022, 11:05, Разное
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Из письма Виктора Астафьева, писателя-фронтовика:

“Не надо лгать себе. Хотя бы себе! Трудно Вам согласиться со мной, но советская военщина — самая оголтелая, самая трусливая, самая подлая, самая тупая из всех, какие были до неё на свете.”

Битва за Севастополь закончилась поражением. Город оставили. Вместе с жителями и армией. Эвакуации не было. 30 июля стало понятно, что воевать нечем.

Вице-адмирал Октябрьский передал командование генералу Петрову и вместе с энкавэдэшниками сел в самолет, улетел в Краснодар. Генерал Петров с партактивом и драгоценностями из банка часом позже уплыл на подлодке в Новороссийск. За этот час он успел отдать указание о взрыве пещер Инкермана. Там находился огромный подземный госпиталь, где наших раненых лежало до 20 тысяч человек. Взрыв слышали все.

Взорвали хлебозавод, детсад, временное жилье обслуживающего персонала. Почти стотысячная группировка войск осталась на милость врагу. Причал, на котором люди ждали кораблей, рухнул под тяжестью толпы. Корабли не пришли, начальники решили беречь флот. Всех попавших в плен потом объявили предателями.

8 мая 1944 года Севастополь отбили. Немецкая армия для эвакуации задействовала весь немецко-румынский флот. Около 2000 различных судов растянулись цепочкой через всё Черное море. Это был «живой мост» из непрерывно идущих конвоев – порожние спешили в Севастополь, а гружённые до отказа в Констанцу. Люфтваффе не могли обеспечить прикрытие, советская авиация топила всех подряд. Но десантные баржи отходили от Херсонеса вплоть до рассвета 12 мая. В плен сдались 21 человек. Пока они находились в плену, в Германии их наградили Рыцарскими крестами.

Операция по спасению 17 армии стоила рейху половины принимавших в ней участие судов, а по тоннажу это составило почти 80%. Германия почти лишилась флота на Чёрном море, но спасла 151500 солдат и офицеров.

Вечная память Героям обороны Севастополя, оставленным на произвол судьбы в трагические дни июля 1942 г.”

Источник: Размышления вольного социолога


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