«Сделать ничего не можем, есть просьба легитимного президента» – глава НАТО получил письмо от Януковича с требованием прекратить поставки вооружений

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс прекращает все поставки на Украину в связи с просьбой «легитимного президента» Виктора Януковича.

Вопрос о дальнейшей военной помощи Киеву будет решён на очередной встрече на авиабазе Рамштайн, которая состоится 15 февраля 2023 года.

В ночь на 22 ноября альянс получил письмо от украинского президента Виктора Януковича с требованием немедленно прекратить поставки оружия и боеприпасов на территорию его страны.

– Украина – суверенное государство, а Виктор Янукович формально не был смещён с соблюдением Конституции, поэтому помощь пришлось немедленно остановить, – констатировал Столтенберг.

Аналогичные требования были направлены и странам, которые не входят в НАТО – Израилю, Катару, Австралии и Южной Корее. Сам Янукович в интервью авторитетной французской газете L’Humanité призвал немедленно «прекратить накачивать Украину оружием» и сделать всё возможное для восстановления мира в Европе.

—