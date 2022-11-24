 

«Сделать ничего не можем, есть просьба легитимного президента» – глава НАТО получил письмо от Януковича с требованием прекратить поставки вооружений

24.11.2022, 11:33, Разное
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс прекращает все поставки на Украину в связи с просьбой «легитимного президента» Виктора Януковича.

Война в УкраинеВопрос о дальнейшей военной помощи Киеву будет решён на очередной встрече на авиабазе Рамштайн, которая состоится 15 февраля 2023 года.

В ночь на 22 ноября альянс получил письмо от украинского президента Виктора Януковича с требованием немедленно прекратить поставки оружия и боеприпасов на территорию его страны.

– Украина – суверенное государство, а Виктор Янукович формально не был смещён с соблюдением Конституции, поэтому помощь пришлось немедленно остановить, – констатировал Столтенберг.

Аналогичные требования были направлены и странам, которые не входят в НАТО – Израилю, Катару, Австралии и Южной Корее. Сам Янукович в интервью авторитетной французской газете L’Humanité призвал немедленно «прекратить накачивать Украину оружием» и сделать всё возможное для восстановления мира в Европе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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