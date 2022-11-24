Тренажёрица – Личное мнение

Кого ни спроси, каждая кричит в соцсетях, что она не просто звезда, а тренажёрица. В том смысле, что приходит в спортзал и садится на тренажёры нажористым телом.



Красиво позирует. Фото: Соцсети

По телефону поговорит. Сделает фоточку. Напишет в соцсетях, как она хорошо позанималась, а потом уходит домой.

Что самое смешное в этом, знаете? Тренажёрица искренне верит, что усердно занимается, но просто ей лично спорт не помогает сбросить вес.

На самом деле, это проблема не только любительниц фотографии. Многие верят, что сама атмосфера фитнес-клуба пропитает их и сделает стройняшкой-красоткой.

Шучу, конечно, девчонки занимаются. Беда их в том, что они не отслеживают результаты, а потом не понимают, туда они движутся или не туда.

Чтобы занятия были эффективными, всегда нужно отслеживать свой прогресс. Есть он — продолжать в том же духе. Нет его — срочно что-то менять. Ведь универсальной программы нет, всё очень индивидуально.

Первое, что нужно купить после абонемента в зал или беговых кроссовок — это умные весы, которые отображают не только вес, но и проценты жира, мышц, воды в организме. Тут, конечно, выбрать нужно качественную модель, а не ту, которая наугад покажет вам цифры.

Я давно доверяю умным весам Picooc. Адекватнейшая цена, красивые, надёжные и точные:

В зависимости от модели, весы покажут от 4 до 18 параметров тела. Все данные окажутся в вашем приложении на смартфоне — хорошее, удобное, русифицированное и не лагающее, как часто бывает у гаджетов.

Чтобы грамотно выбрать нужную именно вам модель, я могу сказать, какие показатели должны отслеживаться обязательно.

Это процент жира — самый важный показатель, на который вы будете ориентироваться. Для тех, кто давно в теле, необходим ещё и процент висцерального жира.

Безжировая масса тела — тоже важный показатель в умных весах Picooc. Это масса всего, но без жира. То есть, прибавляем к этой массе 15% жира здорового человека и получаем ваш идеальный вес, к которому вы должны стремиться.

Процент воды в организме тоже очень важно отслеживать. Его низкий уровень сигнализирует о грядущих проблемах. Вы слишком «высохли», что приведёт к увяданию кожи. Да, вы будете сухой, но сморщенной — зачем это вам нужно? Обязательно следим за этим параметром!

Всё остальное — уже вам на выбор. Хотите больше знать, выбирайте модель с большим числом параметров. Там разница в цене, в общем-то, небольшая.

Отдельно хочу посоветовать перкуссионный массажёр Picooc P1 Classic. Цена на него просто смешная, но это крутая штука:

О том, что он делает, вы сами можете почитать на сайте, а я расскажу о личном опыте.

Несмотря на обязательную растяжку после тренировки, на регулярные занятия йогой, моя трапеция и плечи быстро «забиваются». Предполагаю, что эта особенность связана с длительным сидением за компьютером, но с другой стороны — а кто не так?

Так вот перкуссионный массажёр на раз разбивает зажимы. На отлично прорабатывает и спину, и плечи. После этого стала использовать его и для массажа ног — от голени к бёдрам и ягодицам.

Реально классная штука. По цене Picooc P1 Classic в несколько раз дешевле аналогов. По красоте и качеству — всё отлично. Рекомендую.

Чтобы не просто так сидеть на тренажёрах, всегда помните о важности отслеживания изменений и о восстановлении. Тогда и результат будет.

Про бонусы на Чёрную пятницу — есть скидки до 20% от цены. Хорошее время, чтобы получить ещё и подарочек!

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