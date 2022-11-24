10 лет закону об «иностранных агентах»

В конце ноября 2012 года вступили в силу поправки к закону «О некоммерческих организациях». Согласно им любая НКО, которая получает иностранное финансирование и занимается политической деятельностью, может быть признана «иностранным агентом». Так в РФ был создан юридический механизм для подавления гражданской активности.

В последующие годы иноагентами стали признавать СМИ, незарегистрированные общественные организации и просто граждан.

Герои нашего фильма — самые разные люди, внесенные в реестр иноагентов. Среди них главные редакторы, представитель алтайского малого народа, нобелевские лауреаты, иркутский краевед и другие.

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