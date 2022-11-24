 

A 10 лет назад над ними смеялись — Китай по киберпотенциалу сильно превосходит США

24.11.2022, 11:15, Разное
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Ещё десять лет назад аналитики смеялись над кибератаками Пекина за их «простоту и небрежность», однако теперь «онлайн-потенциал» Китая резко вырос, превратившись в опасную угрозу, пишет обозреватель The Washington Times Билл Герц со ссылкой на доклад американского конгресса. В частности, в этом документе говорится, что в настоящее время у КНР к осуществлению операций по ведению кибервойны привлечены 60 тыс. военнослужащих, то есть в 10 раз больше, чем у Киберкомандования США.


AP

Китай сильно превосходит США во всё более воинственном киберпротивостоянии, пишет обозреватель The Washington Times Билл Герц.

Операции Китая в киберпространстве когда-то считались «небрежными», но за последнее десятилетие «онлайн-потенциал» Пекина быстро вырос, превратившись в опасную угрозу, пишет автор со ссылкой на доклад американского конгресса.
 
При Си Цзиньпине военные и правительственные ведомства Поднебесной теперь могут похвастаться сложными инструментами кибервойны и мощной шпионской деятельностью, которая, по мнению США, используется для кражи конфиденциальной и секретной информации на триллионы долларов.

«За последнее десятилетие Китай активно наращивал свой киберпотенциал и сегодня представляет огромную угрозу для Соединённых Штатов в киберпространстве», — говорится в опубликованном на прошлой неделе докладе, составленном представителями обеих американских партий.

Десятки тысяч китайских военных хакеров готовятся к войне против США, пишет The Washington Times. В докладе, в частности, говорится, что у Китая для осуществления операций по ведению кибервойны задействованы 60 тыс. военнослужащих, то есть в 10 раз больше, чем у Киберкомандования США.

В 785-страничном документе, среди прочего, указывается, что в результате «длительных усилий» деятельность Китая в киберпространстве стала «более скрытной, расторопной и опасной для Соединённых Штатов, чем в прошлом».

В докладе отмечается, что ещё десять лет назад большинство аналитиков смеялись над кибератаками китайского правительства за их «простоту и небрежность». Тогда тактика Пекина включала в себя рассылку «фишинговых» писем по электронной почте для получения учётных данных, а также использование флэш-накопителей для целевого заражения компьютеров вредоносным ПО.
 
Теперь же после принятия передовых тактик, таких как использование уязвимостей и привлечение третьих сторон для маскировки своих действий, китайцы считаются равными или даже более могущественными, чем Соединённые Штаты, с точки зрения возможностей в сфере киберпространства.

Кроме того, новые китайские законы требуют от всех компаний Поднебесной оказывать содействие в кибервойне и кибершпионаже. Это одна из причин, по которой такие принадлежащие китайцам платформы, как чрезвычайно популярная соцсеть TikTok, привлекли к себе пристальное внимание со стороны администраций Дональда Трампа и Джо Байдена.
 
Стремлению Китая к статусу сверхдержавы в киберпространстве поспособствовало не только обнаружение в 2010 году компьютерного вируса Stuxnet, который повредил иранские ядерные центрифуги, но и утечка данных от подрядчика Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена в 2013 году, из которой стало известно о проникновении АНБ в китайские сети.

Кроме того, как пишет обозреватель The Washington Times Билл Герц, Китай также создал инструменты для подавления онлайн-оппозиции Коммунистической партии Китая, а также для выявления и подавления инакомыслия.


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