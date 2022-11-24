 

“Не боюсь ни капли”: 50-летний DJ Groove об отправке в зону боевых действий на Украине

24.11.2022, 11:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

24 февраля президент России объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. А 21 сентября была объявлена частичная мобилизация.

“Я готов поддерживать любое начинание президента! – божится Евгений Рудин, как на самом деле зовут музыканта. – Я бы и сам поехал в Донецк и даже пошел бы на фронт. Почему нет?” При этом страха у музыканта нет. “Не боюсь ни капли, – заверил он. – А чего бояться-то?”

А сейчас он считает крайне важным поддерживать дух соотечественников. “Мне хочется дарить людям добро и заниматься музыкой”, – уверяет он. По этой же причине он считает вредными разговоры о необходимости отмены новогодних телеконцертов. “Все, кто остался в этой стране, это, как и я, достаточно патриотичные люди – пояснил Грув. – И лишать людей веселья при такой тяжелой ситуации – это неправильно”.

Высказался артист и про уехавших за границу коллег. “Бог им судья!” – отрезал Грув. Напомним, после начала СВО Рената Литвинова и Земфира обосновались во Франции. Жена иностранного агента Алла Пугачева с младшими детьми частным бортом умотала в Израиль. Чулпан Хаматова живет теперь в Латвии. Татьяна Лазарева эмигрировала в Испанию. Уроженка Литвы Ингеборга Дапкунайте с сыном обитает в Бельгии.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04.22 / France 24 – Китай стремится не допустить всеобщего карантина в Пекине

24.08.21 / Скандалы: Драма «Солнцепек» о событиях 2014 года в Донбассе покоряет аудиторию онлайн-кинотеатров

12.09.22 / Обозреватель Guardian – Великобритания во главе с Лиз Трасс рискует остаться на обочине мировой политики

11.07.22 / Московское предприятие увеличило выпуск зарядных станций для электромобилей на 20 процентов

16.11.22 / В Лефортовском тоннеле в Москве грузовик влетел в стену

29.06.22 / Бывший и. о. директора Иммиграционной и таможенной полиции США обвинил Байдена в гибели десятков мигрантов в Сан-Антонио

26.05.21 / “Лелей дитя, и оно устрашит тебя”: святитель Лука о величайшей ошибке, которую совершают родители

15.10.20 / Топливное пятно в Волге устранят хозяйственным мылом

12.07.20 / У Чехии восемь лет был собственный Джеймс Бонд в России?

21.10.20 / Экипаж польских сантехников в экстренном порядке отправят на МКС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика