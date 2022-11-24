“Не боюсь ни капли”: 50-летний DJ Groove об отправке в зону боевых действий на Украине

24 февраля президент России объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. А 21 сентября была объявлена частичная мобилизация.

“Я готов поддерживать любое начинание президента! – божится Евгений Рудин, как на самом деле зовут музыканта. – Я бы и сам поехал в Донецк и даже пошел бы на фронт. Почему нет?” При этом страха у музыканта нет. “Не боюсь ни капли, – заверил он. – А чего бояться-то?”

А сейчас он считает крайне важным поддерживать дух соотечественников. “Мне хочется дарить людям добро и заниматься музыкой”, – уверяет он. По этой же причине он считает вредными разговоры о необходимости отмены новогодних телеконцертов. “Все, кто остался в этой стране, это, как и я, достаточно патриотичные люди – пояснил Грув. – И лишать людей веселья при такой тяжелой ситуации – это неправильно”.

Высказался артист и про уехавших за границу коллег. “Бог им судья!” – отрезал Грув. Напомним, после начала СВО Рената Литвинова и Земфира обосновались во Франции. Жена иностранного агента Алла Пугачева с младшими детьми частным бортом умотала в Израиль. Чулпан Хаматова живет теперь в Латвии. Татьяна Лазарева эмигрировала в Испанию. Уроженка Литвы Ингеборга Дапкунайте с сыном обитает в Бельгии.