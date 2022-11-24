На улицах Москвы появились украшения к Новому году

До наступления самого волшебного праздника в году остается чуть больше месяца. Москва уже во всю готовится ко встрече Нового года. Коммунальщики начали украшать улицы, парки, скверы и площади города. Конечно, главными атрибутами торжества станут новогодние ели. Меж тем, программа и формат праздника в этом году изменятся.

Конечно, в столице помнят о патриотах, которые прямо сейчас выполняют свой долг перед родиной в рамках специальной военной операции на Украине. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин даже предложил направить доходы от новогодних мероприятий на поддержку СВО. Меж тем, градоначальник напомнил, что даже в годы Великой Отечественной войны у людей была возможность отметить любимый праздник.

Глава столичного региона предложил москвичам самостоятельно определить формат Нового года на цифровом портале “Активный гражданин”. Он высказался против отмены праздника, чтобы не вгонять граждан в депрессию и не подыгрывать тем самым врагам России.

В итоге жители столицы сделали свой выбор. Активные граждане большинством голосов поддержали идею проведения Нового года и соответствующего оформления города. Меж тем, они высказались против организации больших уличных концертов и фейерверков. Разумеется, власти прислушались ко мнению 80% участников опроса.

Так, специалисты комплекса городского хозяйства приступили к украшению Москвы к новогодним и рождественским праздникам. Об этом рассказал заместитель главы столичного региона по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

“На улицах, площадях, в парках и скверах, общественных пространствах установим световые декоративные конструкции. Особую атмосферу создадут главные символы праздника — новогодние ели, которые украсят разноцветные шары и гирлянды. В преддверии Нового года изменится режим работы архитектурно-художественной подсветки зданий”, – отметил чиновник.

В центре города появятся световые арки. Их по традиции установят на Пушкинской, Тверской и Манежной площадях, а также в Новопушкинском сквере и Камергерском переулке. Светящиеся цифры 2023 установят в пешеходных зонах Бульварного кольца.