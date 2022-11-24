 

Зендая поделилась новой фотографией со съемок продолжения “Дюны”

24.11.2022, 11:06, Разное
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В середине июля, спустя год после выхода на большие экраны первой части, начались съемки продолжения фантастической ленты “Дюна”. Было известно, что “Дюну 2” начнут снимать даже в случае провала в прокате первой части (хотя этого не произошло – фильм собрал 400 миллионов долларов в прокате при бюджете в 165 миллионов). Летом производство картины полным ходом шло в Венгрии, где продюсеры смогли найти наиболее подходящие локации. Там актеров то и дело ловили фанаты и просили совместные фото.

Сейчас же съемочная экспедиция отправилась туда, где есть красивая натура. По информации источников, этим местом оказалась Иордания, хотя официально это не подтверждено. Несколько часов назад мы смогли увидеть, где проходят съемки: исполнительница роли Чани, актриса Зендая, опубликовала в своем блоге новое фото. На снимке она позирует на фоне песчаных барханов в бежевом кардигане, застегнутом всего на пару пуговиц, а ее волосы эффектно развевает ветер. Меньше, чем за сутки, пост набрал 10 миллионов сердечек и 40 тысяч восхищенных комментариев.

Фильм, которого все ждали с 80-х годов прошлого века, основан на великом романе — одном из главных культурных кодов. Впервые “Дюна” была опубликована в 1965 году и с тех пор стала классикой научной фантастики. Через 20 тысяч лет существует межгалактическая феодальная империя, которой управляют аристократические кланы. Религия, философия, экология, политика, мифология — все аспекты жизни собраны в одном романе.

Над продолжением картины работает практически та же команда, включая режиссера Дени Вильнева и оператора Грега Фрэйзера. В сиквеле, помимо Зендаи, сыграют Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем. Премьера фильма ожидается 17 ноября 2023 года.

Как создавалась первая “Дюна”: рассказ от лица главных актеров – Тимоти Шаламе, Зендаи, Джейсона Момоа и Оскара Айзека – читайте в нашем специальном материале.


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