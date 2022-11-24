Алессандро Микеле покинул пост креативного директора Gucci накануне своего 50-летия

После головокружительных достижений на посту креативного директора бренда Gucci Алессандро Микеле покидает компанию — об этом официально сообщают представители французского конгломерата Kering. По информации агентства Reuters, причиной послужили разногласия между легендарным дизайнером и топ-менеджментом бренда.

Компания Gucci сегодня объявляет, что Алессандро Микеле уходит с поста креативного директора Gucci. Алессандро Микеле стоял у творческого руля Дома с 21 января 2015 года и сыграл фундаментальную роль в формировании бренда таким, какой он сегодня, благодаря своему новаторскому творчеству, оставаясь верным известным кодексам Дома, – гласит заявление на сайте.

Завтра, 25 ноября, к слову, дизайнеру исполняется 50 лет.

Алессандро Микеле с Леонардо Ди Каприо и Джаредом Лето

Отметим, что в общей сложности в Gucci Микеле проработал 20 лет — сначала он отвечал за мужское направление, а затем стал креативным директором. Ситается, что дизайнер “заново изобрел бренд”, а его называют настоящей сенсацией года в модной индустрии. Кто займет место Микеле — пока остается в секрете.

Напомним, что группа компаний Kering была основана в 1962 году. Нынешний владелец — французский миллиардер Франсуа Пино. Помимо Gucci в конгломерат входят такие бренды как Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen и другие.

Алессандро Микеле с Джаредом Лето, Дакотой Джонсон и Билли Айлиш