 

ФГУП «НАМИ» приобрело все российские активы Nissan, включая завод в Петербурге

24.11.2022, 10:12, Новости дня
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ФГУП «НАМИ» приобрело все российские активы японского автоконцерна Nissan, включая завод в Петербурге, сделка официально завершена, сообщили в пресс-службе ФГУП «НАМИ».

«ФГУП «НАМИ» и группа компаний Nissan подписали соглашение о покупке активов «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус». В результате 100% активов Nissan в РФ (под управлением юридического лица «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус») перешли в собственность РФ в лице подведомственного Минпромторгу ФГУП «НАМИ», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

«В том числе производственные и научно-исследовательские мощности Nissan в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве. Закрытие сделки позволит сохранить на предприятии ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места», – добавили в НАМИ.

При этом ФГУП «НАМИ» имеет возможность привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, создавать совместные предприятия. АвтоВАЗ в свою очередь будет осуществлять послепродажное обслуживание автомобилей Nissan, а также поставлять запчасти.

Напомним, в октябре в Минпромторге сообщили, что российские активы автоконцерна Nissan перейдут в госсобственность в лице ФГУП «НАМИ», сделка предполагает опцион на обратный выкуп в течение шести лет.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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