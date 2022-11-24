 

Осталась в паспорте Прилучной? Муцениеце ответила на вопрос о фамилии после скандального развода

24.11.2022, 9:45, Разное
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19 июля 2011 года Агата Муцениеце в тайне от широкой публики и журналистов вышла замуж за актера Павла Прилучного. Их брак продлился почти 9 лет. А в феврале 2020-го супруги приняли решение о разводе из-за домашнего насилия со стороны супруга. 15 июня они развелись.

Интернет много писал о том, что актриса в браке якобы официально взяла брала фамилию мужа, а ее звучная латвийская девичья фамилия Муцениеце оставалась творческим псевдонимом. Но вот интересно, меняла ли она документы во второй раз, становилась по паспорту снова Муцениеце после развода или же так и осталась по сей день Прилучной?..

“Я не меняла дважды в жизни фамилию, – отрезала Агата. – Это неправда”. Но пояснить утверждение категорически отказалась. “Я уже давно не разговариваю ни на тему развода, ни фамилии, – пояснила актриса. – Моя сегодняшняя фамилия в паспорте – это большой секрет для всех. Я не сообщаю ее – опасаюсь, что чужие люди могут взять на нее ипотеку”.


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