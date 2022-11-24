 

Великобритания передаст Украине три вертолёта Sea King и 10 тысяч снарядов

24.11.2022, 7:30, Разное
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Великобритания передаст Киеву три вертолёта Sea King, один из которых уже прибыл на Украину, пишет Daily Mail. Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес в Осло на встрече с союзниками. Помимо военной техники Лондон также отправит боеприпасы и зенитные орудия в рамках нового пакета военной помощи.


AP

Великобритания впервые отправит на Украину три вертолёта Sea King в качестве военной помощи, один из которых уже прибыл в страну. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в Осло на встрече с союзниками в рамках обсуждения военной поддержки Киева. Помимо военной техники Лондон также отправит дополнительные 10 тыс. артиллерийских снарядов, пишет Daily Mail.

Королевский военно-морской флот провёл шестинедельную подготовку украинских военных и инженеров на вертолётах Sea Kings в Великобритании. Новый пакет военной помощи последовал за обязательством предоставить тысячу ракет класса «земля — воздух» и 125 зенитных орудий после того, как премьер-министр Риши Сунак приехал с визитом в украинскую столицу, где он пообещал предоставить новый пакет военной помощи в объёме £50 млн, пишет Daily Mail.

Как сообщается, расходы Великобритании на оборону направлены на «защиту украинского гражданского населения и критически важной национальной инфраструктуры от интенсивного шквала российских ударов». Во время своего неожиданного визита на Украину премьер-министр пообещал дальнейшую поддержку страны со стороны Великобритании на совместной пресс-конференции с президентом Зеленским, отмечает Daily Mail.


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