 

Европе нужно быть независимой от США — иначе её ждёт распад

24.11.2022, 7:30, Разное
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Европа совершила ошибку, пытаясь совмещать несовместимое: европейское единство и ориентацию на США, пишет Der Freitag. По мнению издания, лишь обретя истинный суверенитет и независимость от Вашингтона, ЕС сможет сохранить своё единство и остаться значимым игроком на мировой арене.


AP

После окончания холодной войны американский неолиберализм стал глобальным стандартом, пишет Der Freitag: прочие модели не принимались. В Вашингтоне провозгласили, что XXI век станет американским веком.

При этом «европейская мечта» какое-то время оставалась на плаву, отмечает издание. Страны Европы создали архитектуру безопасности с Россией, а в 1992 году был подписан Маастрихтский договор, положивший начало Европейскому союзу. Однако Европа совершила ошибку, попытавшись совместить несовместимое: европейское единство и трансатлантическую ориентацию. Позднее, после войны в Ираке, стало ясно, что ориентированная на США Европа может быть только разделённой.

Спустя 30 лет ЕС ещё существует, однако мечты о самостоятельности улетучились, а общая архитектура безопасности с Россией забыта, пишет Der Freitag. Украинский кризис символизирует уже четвёртый с 1914 года водораздел в Европе, который хоронит мечты о единстве и суверенитете, считает издание.

Современный ЕС страдает от дефицита демократии, он далёк от граждан, считает Der Freitag. Сегодня во всех европейских странах можно наблюдать истощённое общество, хрупкую партийную систему, социальные кризисы, давление популизма, националистические движения, а теперь ещё и экономический кризис, вызванный конфликтом на Украине.

Как отмечает издание, если сейчас ЕС полностью откажется от критики трансатлантической Европы, не имеющей собственного суверенитета, то это будет фатальным событием, поскольку однажды раздробленный союз будет трудно собрать обратно. Распавшийся на независимые государства ЕС снова станет «мячиком» в игре США, России, Китая, Турции и Великобритании, пишет Der Freitag: в Европе же может начаться уже пятый этап гражданского противостояния. Избежать такого сценария можно лишь поддержкой суверенной, независимой от США Европы.


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