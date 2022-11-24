 

Россияне молятся за онкобольную Новикову: болезнь сорвала грандиозные планы 75-летней артистки

24.11.2022, 7:22, Разное
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Билеты на вечер Новиковой стоили от 1 500 до 4 000 рублей. Из 294 мест в зале сцены “Эрмитаж” за два дня до вечера непроданными оставались 83 места – практический треть. Наверняка их раскупили бы, но…

“К сожалению, в связи с болезнью Клары Новиковой вечер отменяется, – сообщили “Дни.ру” в пресс-службе театра. – О дате переноса будет известно позже”. Какая именно болезнь сразила актрису, пока не сообщается. Но россияне молятся за любимую Клару Герцер, как на в девичестве звали юмористку.

Напомним, в 2013 году актрисе поставили диагноз “рак молочной железы”. Она перенесла серьезную операцию, во время которой ей удалили часть груди, предстояло долгое лечение. Позже болезнь отступила.
Удаление опухоли сильно поменяло жизнь артистки. Новикова жаловалась, что после операции ее тело изменилось, и теперь она не может носить некоторые наряды, в которых любила щеголять раньше.
Новикова признавалась, что ею овладела тяжелая депрессия. В придачу к болезни у Клары Новиковой, как писала пресса, отнялась рука. Но благодаря помощи родных и близких людей она смогла вернуться на сцену и к активной жизни.


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