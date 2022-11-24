 

Толпа бушующих фанатов подняла на вилы жену иноагента Пугачеву: Спектакль

24.11.2022, 7:21, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Народная артистка
Алла Пугачева и признанный иноагентом юморист Максим Галкин* налаживают жизнь в
Израиле. Напомним, что супруги по очереди покинули страну и даже перевезли двух
детей. Пара столкнулась с волной осуждения со стороны фанатов и бывших коллег
по шоу-бизнесу.

Большую часть
времени Алла Борисовна проводит одна, пока ее муж гастролирует по миру. Однако,
в честь годовщины отношений юморист смог вырваться на несколько дней, чтобы
провести их с семьей. Об этом сообщает Пятый канал. Вместе с Аллой Пугачевой
они посетили спектакль “Берегите ваши лица” в Тель-Авиве.

Увидев Аллу
Борисовну в зале, толпа бушующих фанатов взорвалась аплодисментами. Аудитория практически
подняла Пугачеву на вилы, возвысив ее в обществе. Так или иначе, многие русскоязычные
жители Израиля уважают артистку и ее творчество. Чего не скажешь о тех, кто
остался в России и за глаза осуждает Примадонну.

Так, Ангелина Вовк
в одном из интервью заявила, что Алла Пугачева с самого начала презирала своих
зрителей. По ее мнению, артистка решила, что страна больше ничего не сможет ей
дать. При этом, Ангелина не принижает талантов артистки.

“Она умела превратить исполнение песни в настоящий
спектакль”, — делится радиоведущая.

* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.05.22 / Гнилой зуб и гипюр в перьях – Личное мнение

10.01.22 / Мнение: Приключения джазмена в Казахстане

02.03.22 / «Вопрос о сборе тел погибших не стоит. Они лежат не преданные земле»

06.02.21 / Человек или собака? – Новая оптическая иллюзия набирает популярность

28.04.22 / Independent – Лиз Трасс призвала построить новую архитектуру безопасности, укрепив роль НАТО и G7

28.07.20 / У женщины из тела растет металлическая проволока

18.02.22 / В Крыму заявили о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР

10.12.21 / Одышка после COVID-19? Возможно, это проблемы с сердцем, а не с легкими

13.03.22 / Мнение: Арийцы из 81-й бригады ВСУ

20.05.22 / Мировая экономика вступает в эпоху «раздробленности»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика