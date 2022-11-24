Толпа бушующих фанатов подняла на вилы жену иноагента Пугачеву: Спектакль

Народная артистка

Алла Пугачева и признанный иноагентом юморист Максим Галкин* налаживают жизнь в

Израиле. Напомним, что супруги по очереди покинули страну и даже перевезли двух

детей. Пара столкнулась с волной осуждения со стороны фанатов и бывших коллег

по шоу-бизнесу.

Большую часть

времени Алла Борисовна проводит одна, пока ее муж гастролирует по миру. Однако,

в честь годовщины отношений юморист смог вырваться на несколько дней, чтобы

провести их с семьей. Об этом сообщает Пятый канал. Вместе с Аллой Пугачевой

они посетили спектакль “Берегите ваши лица” в Тель-Авиве.

Увидев Аллу

Борисовну в зале, толпа бушующих фанатов взорвалась аплодисментами. Аудитория практически

подняла Пугачеву на вилы, возвысив ее в обществе. Так или иначе, многие русскоязычные

жители Израиля уважают артистку и ее творчество. Чего не скажешь о тех, кто

остался в России и за глаза осуждает Примадонну.

Так, Ангелина Вовк

в одном из интервью заявила, что Алла Пугачева с самого начала презирала своих

зрителей. По ее мнению, артистка решила, что страна больше ничего не сможет ей

дать. При этом, Ангелина не принижает талантов артистки.

“Она умела превратить исполнение песни в настоящий

спектакль”, — делится радиоведущая.

* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.