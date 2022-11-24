 

Собянин рассказал о строительстве моста через Яузу

24.11.2022, 7:21, Разное
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Российская столица – многомиллионный мегаполис, транспортная система которого не уступает ведущим европейским городам. Власти Москвы делают все возможное, чтобы грамотно распределить городской трафик, разгрузить узкие улицы и широкие автомагистрали, окутывающие все столичные районы, обеспечить местных жителей современным и комфортным общественным транспортом, а также обеспечить безопасность всех участников дорожного движения.

Так, в минувший вторник, 22 ноября, в Москве
после реконструкции открыли дорогу между улицей Краснобогатырской и проспектом Ветеранов. Две важные транспортные артерии связал мост через Яузу. Об этом рассказал глава столичного региона Сергей Собянин.

Мэр Москвы подчеркнул в своем телеграмм-канале, что мост через реку имеет две полосы движения в каждую сторону, что позволит горожанам экономить время в пути.

“Теперь между двумя крупными магистралями есть прямая связка – местные жители сэкономят время в дороге. Кроме того, улучшится транспортная доступность восточных районов Богородское, Сокольники и Преображенское”, – отметил Сергей Собянин.

К слову, реконструкция дорожного участка продолжается. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По словам чиновника, работы продолжатся в наступающем году.

“Завершены работы по комплексной реконструкции Краснобогатырской улицы и возведению моста через реку Яузу. Сейчас ведется проектирование участка этой улицы от Белокаменного шоссе до Богородского Вала”, – подчеркнул чиновник.

Заместитель главы столичного региона добавил, что специалисты планируют завершить модернизацию участка длиной 2,8 километров и шириной в две полосы движения в каждую сторону в 2026 году. По его словам, важным направления для развития транспортной системы города остается строительство поперечных путей и улучшение дорожной сети в районах.

Андрей Бочкарев выразил уверенность, что транспортную доступность многих районов Москвы обеспечивают именно подобные небольшие дороги. По словам заместителя мэра Москвы, они снижают загруженность крупных магистралей, а также сокращают пробег автомобилей.


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