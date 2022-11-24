Зеленский обвинил Россию в преступлениях против человечности. Небензя – сами виноваты

После очередного массированного ракетного обстрела Украины со стороны России, Совет Безопасности ООН провел срочное заседание, где заслушал обращение Владимира Зеленского.

Также свое слово сказал постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя, обвинивший в разрушениях жилых домов и смерти гражданских в Украине “обломки ракет украинской ПВО”.

Беспрерывный представитель РФ при ООН Василий Небензя подключился к заседанию Совета Безопасности организации во времена онлайн-выступления украинского президента Владимира Зеленского.

По словам кремлевского дипломата, Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины в ответ на то, что “эту страну накачивают западным оружием и бездумно призывают к военной победе над РФ”. Небензя в очередной раз озвучил желание агрессора начать переговоры и сказал, что Россия будет и дальше применять “военные методы, пока Киев не займет реалистичную позицию”.

На обвинения в убийстве мирных жителей и террористических актах, включая уничтожение украинской энергетической инфраструктуры, постпред России при Совете Безопасности ООН ожидаемо заявил, что оккупанты здесь ни при чем. Он уже привычно обвинил в преступлениях РФ Украину.

“Повреждения жилых домов и жертвы среди мирного населения происходят по вине украинской ПВО, которая располагается не на окраине городов, а в самом их центре. В результате обломки ракет или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась”, — заявил Небензя.

“Будем откровенны, это – атаки, направленные против критически важной инфраструктуры, и они являются позорной эскалацией в жестокой и неоправданной войне России”, – заявила постред США Линда Томас-Гринфилд.

Заместитель постпреда Китая в ООН заявил о необходимости начать переговоры, а также призвал “стороны проявлять сдержанность, чтобы их действия не усиливали конфронтацию”.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принять резолюцию по осуждению любой формы энергетического террора во время срочного заседания, темой которого стали очередные ракетные удары России по украинской критической инфраструктуре.

Глава государства подчеркнул, что украинцы ждут жесткой реакции от мира – партнеров, друзей и тех, кто действительно признает Устав ООН – на массированную ракетную атаку, осуществленную оккупантами 23 ноября.

Он напомнил, что накануне Украина предложила “формулу мира”, в ответ на которую агрессор применил свою “формулу террора”.

“Мы делаем все возможное. Украина представила формулу мира. Мир ее слышал. 10 пунктов, как вернуть полную силу Уставу ООН, который был нарушен Россией, и гарантировать безопасность Украине, безопасность Европе и всем народам планеты, страдающим от последствий российской агрессии. В ответ на нашу формулу мира Россия идет по пунктам своей формулы террора”, – отметил Зеленский.

Президент рассказал о нескольких последних ударах со стороны войск РФ и подчеркнул, что миру не следует забывать, чего россияне хотят достичь подобными обстрелами.

“Энергетический террор – это аналог применения оружия массового поражения. Когда на улице минусовая температура, а десятки миллионов людей в результате попадания российских ракет по энергообъектам остаются без электричества, тепла и воды, это очевидное преступление против человечности”, – заявил президент.

По мнению Зеленского, сейчас пришло время миру поддержать представленную Украиной “формулу мира”, чтобы не оставить возможностей для террора. Он призвал Совбез ООН дать четкую оценку российским действиям согласно разделу 7 Устава организации.

“Украина предлагает, чтобы Совбез принял такую резолюцию – об осуждении любых форм энергетического террора. Увидим, сможет ли кто-то в мире вместе с Россией сказать, что террор против гражданских – это якобы хорошо”, – сказал президент.

Учитывая это, глава государства пригласил на территорию Украины миссию экспертов Организации Объединенных Наций для осмотра критической инфраструктуры, которая пострадала или может пострадать от атак РФ. Зеленский заявил о необходимости надлежащей оценки повреждений и разрушений и фиксации того, что удары получили именно те объекты, которые обеспечивают жизнь десятков миллионов жителей страны.

Кроме того, во время обращения президент призвал к возобновлению справедливости внутри самой ООН. Он напомнил, что в Совбезе до сих пор есть представители государства, которое предлагает миру только террор, дестабилизацию и дезинформацию, имея в виду РФ.

“Любые российские формулы не предполагают ничего другого. … Россия давно пытается превратить Совбез ООН в площадку для риторики. Но Совбез создавался как самая мощная в мире площадка для решений и действий”, – напомнил Владимир Зеленский.

Он выразил убеждение, что государство-террорист не может участвовать ни в каких голосованиях в отношении агрессии или террора, и намекнул на необходимость лишения РФ права вето в Совете Безопасности ООН.

“Это тупик, когда тот, кто начал войну, когда тот, кто ответственен за террор, блокирует любую попытку Совбеза ООН выполнить свой мандат. Это нонсенс, что право вето сохраняется для того, кто несет преступную войну. Надо вывести мир из этого тупика. Это вполне возможно. Мир не должен быть заложником одного международного террориста. Россия делает все, чтобы электрогенератор был более мощным и нужным инструментом, чем Устав ООН. Мы же должны и можем вернуть реальный смысл всем вещам и прежде всего Уставу ООН”, – подытожил президент Украины.

Напомним, в среду, 23 ноября, Европейский парламент признал Россию государством-спонсором терроризма.