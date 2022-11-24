Представительство ДНР в СЦКК зафиксировало обстрел Донецка снарядами калибра 155 миллиметров

Украинские военные обстреляли Донецк снарядами калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины.

Как сообщило представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале, в 04.10 зафиксирован обстрел по Куйбышевскому району Донецка снарядами калибром 155 миллиметров, передает ТАСС.

Напомним, в понедельник ВСУ обстреляли Макеевку, Донецк, и Горловку снарядами натовского калибра, а также повредили здание школы-интерната в Ясиноватой.

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