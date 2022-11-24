 

Постпред России Небензя пришел на заседание Совета Безопасности ООН в ходе выступления президента Украины Зеленского

24.11.2022, 1:35, Новости дня
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Постпред РФ при ООН Василий Небензя пришел на заседание Совета Безопасности ООН во время выступления президента Украины Владимира Зеленского по видеосвязи.

Российский дипломат пришел на заседание Совета Безопасности ООН, когда Зеленский уже выступал по видеосвязи. Глава российской дипломатической миссии занялся приготовлениями к заседанию – стал доставать вещи из портфеля, передает РИА «Новости».

Свое выступление Небензя начал с того, что напомнил правила, которые уже более 75 лет регулируют работу Совета Безопасности ООН, согласно которым участие в заседании СБ всемирной организации должно быть очным. При этом он отметил, что Россия не против участия Зеленского в заседании, но это участие должно быть очным, передает ТАСС.

Дипломат также выразил мнение, что Зеленский, похоже, и не участвует в заседании, а члены Совета Безопасности ООН заслушали очередное видеообращение. Постпред РФ подчеркнул, что ни на одном заседании Совета, к которому господин Зеленский обращался, он не пробыл до конца, а, скорее всего, ни секунды.

Ранее бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник отметил, что Зеленский выступал перед Советом Безопасности ООН во время массированного обстрела Донецка украинскими военными. При этом Зеленский в ходе выступления призывал лишить Россию права голоса и вето в Совете Безопасности всемирной организации.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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