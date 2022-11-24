Странные стоны начали слышать пассажиры американских авиалайнеров

С лета 2022 года сообщения о таинственных “стонущих звуках” начали поступать от пассажиров самолетов компании American Airlines (США). Стоны часто были описаны как “гортанный человеческий голос, кричащий от боли”, но источники таких голосов так и не были обнаружены.

Самый известный случай такого рода был описан актером Эмерсоном Коллинзом в его твиттере:

“Это был самый странный полет в истории. Эти звуки начали передаваться по внутренней связи перед взлетом и продолжались на протяжении всего полета. Они (экипаж самолета) не могли их остановить, и после приземления они все еще понятия не имели, что это было”.

Первоначально предполагалось, что голоса были просто шуткой кого-то, кто нашел способ тайно использовать систему громкой связи самолета, пока подобное не начало повторяться снова и снова на разных рейсах той же компании.

Ниже еще один отчет о странных “стонах”, опубликованный в твиттере другим человеком:

“В настоящее время я нахожусь на борту AA1631, и кто-то продолжает взламывать внутреннюю связь и издавать стоны и крики. Стюардессы стоят у своих телефонов, так что это не они, а капитан только что вышел и сказал нам, что они не думают, что системы полета были кем-то захвачены”.

Позже было подмечено, что странные стоны всегда слышались на тех рейсах компании, которые совершались в районе Большого Лос-Анджелеса (Лос-Анджелес и прилегающие поселения).

Ниже хронология странных стонов, собранная в твиттере:

Июль 2022 – Впервые были услышаны на рейсе American Airlines, следующем из аэропорта Кеннеди в Лос-Анджелес. Человек по имени Брэдли П. Аллен написал, что четыре или пять раз он слышал странные болезненные стоны, доносящиеся из звуковой системы самолета. Экипаж, похоже, не знал, откуда они исходят.

После этого последовало еще несколько таких случаев в том же месяце.

5 августа 2022 их слышали на самолете American Airlines 117, следующего из аэропорта Кеннеди в Лос-Анджелес. Пользовательница Венди Вундерман написала в твиттере, что это произошло на ее рейсе. Стюардессы сказали ей, что то же самое произошло в том же самолете несколькими днями ранее, но они не смогли выяснить, откуда они исходят.

6 сентября – На рейсе American Airlines из Санта-Аны, Калифорния в Даллас-Форт-Уэрт. Это был тот самый рейс актера Эмерсона Коллинза. Он утверждает, что звуки начали исходить по внутренней связи еще перед взлетом самолета и продолжались во время полета.

Середина сентября 2022 – На рейсе Airbus A320 авиакомпании American Airlines из Орландо, штат Флорида, в Даллас-Форт-Уэрт. Пользователь Дуг Бонер написал, что было много странных стонущих звуков, включая до отчетливого “о, да” непосредственно перед посадкой. Он предположил, что пилот просто оставил свой микрофон включенным.

18 сентября 2022 – Рейс 1631 авиакомпании American Airlines из Санта-Аны, Калифорния, в Даллас-Форт-Уэрт на самолете Boeing 737-800. Анонимный пользователь утверждал, что через внутреннюю связь было слышно много стонов и криков. Голос звучал как мужской и длился всего 5-10 секунд, прежде чем замолчать.

Эти сообщения быстро стали вирусными и их обсуждали так активно, что на это обратили внимание журналисты. Один из них Гэри Лефф с сайта View from the Wing напрямую спросил руководство American Airlines о том, что может быть причиной странных стонущих звуков.

Официальный ответ компании заключается в том, что у них возникли проблемы с неисправностью системы громкой связи на нескольких их самолетах. Ну да, прямо сразу на нескольких с разницей в пару месяцев. Верим?

Естественно, что множество людей такой ответ не устроил. Они начали предполагать свои теории. Некоторые предположили, что кто-то каким-то образом взламывает систему внутренней связи и издает странные звуки в качестве шутки.

Однако надо знать, что системы внутренней связи на этих самолетах являются закрытыми аналоговыми системами, из-за чего случайному человеку очень сложно взломать их, не взяв в руки микрофон или телефон или физически не подключив свои устройства к проводной системе.

Была также предложена вполне логичная гипотеза о том, что это была проблема с системой усилителя звука, на которой установлен фильтр, который удаляет любой звук, который не является человеческим голосом, оставляя только звуки, которые звучат как человеческие. Но не в пользу этой теории был тот факт, что услышанные людьми звуки звучали скорее комедийно, как будто кто-то шутил.

Если мы хотим погрузиться в глубины паранормальных явлений, то да, были предположения и о том, что это были “голоса” призраков, которые каким-то образом оказались на этом самолете.

В связи с этим интересно вспомнить историю с призраками рейса 401 авиакомпании Eastern Air Lines, которые появились на разных самолетах после того, как детали с разбившегося самолета, на котором погиб 101 пассажир, поставили на другие самолеты. Может быть тут произошло нечто похожее?