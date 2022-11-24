«Худшая в G7» — Британии предсказали спад ВВП и рост безработицы

Организация экономического сотрудничества и развития выпустила новый доклад, в котором нарисовала не самые радужные перспективы для Соединённого Королевства. Согласно документу, в ближайшие годы страна столкнётся с наихудшим экономическим спадом среди всех ведущих государств мира, передаёт The Independent.



AP

Великобритания столкнётся с «наихудшим спадом» среди крупнейших экономик мира в течение следующих двух лет. Столь неутешительные прогнозы для страны содержатся в новом докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), пишет The Independent.

Межправительственный аналитический центр радикально понизил рейтинг Соединённого Королевства. По его оценкам, британский ВВП сократится на 0,4% в 2023 году и вырастет всего на 0,2% в 2024 году, отмечает издание.

Публикуемый два раза в год отчёт организации показывает, что Великобритания будет отставать от всех стран «Большой семёрки» в ближайшие два года. При этом её прогнозируемый ВВП оказался хуже, чем у остальных членов G20, за исключением Швеции и России, находящейся под санкциями.

Ожидается, что среди стран «семёрки», помимо Британии, только Германия столкнётся с сокращением национального дохода и ВВП. В то же время этот показатель должен увеличиться в США (на 0,5%), Франции (на 0,6%), в Канаде (на 1%) и Японии (на 1,8%).

В документе ОЭСР также говорится, что в ближайшие месяцы стране грозит энергетический кризис. «Особенно холодная зима может привести к перебоям в поставках, в результате чего экономика станет уязвимой перед постоянными отключениями электроэнергии», — предупреждают эксперты.

ОЭСР винит нехватку рабочей силы и «нецелевую» энергетическую поддержку в болезненной инфляции в 11,1%, которая наблюдается в стране сейчас. По прогнозам организации, этот показатель достигнет пика в конце текущего года и останется выше 9% в начале следующего, прежде чем снизиться до 2,7% в 2024-м.

Авторы доклада также предсказывают, что к концу 2024 года безработица в Британии вырастет с 3,6% до 5%. Более того, страну ждёт ещё больший экономический спад, поскольку потребители сокращают расходы, в то время как забастовки и нехватка рабочей силы подпитывают инфляцию заработной платы.

«Сегодняшние данные ОЭСР — ещё одно свидетельство 12-летнего экономического провала консерваторов, — прокомментировал доклад представитель Лейбористской партии Пэт Макфадден. — Это порочный круг тори. Низкая спираль роста ведёт к увеличению налогов, понижению инвестиций, сокращению зарплат и плохой работе госслужб. И у них (правительства Риши Сунака. — ИноТВ) нет никакого плана, чтобы вызволить нас из этой ситуации».

По мнению представительницы либерал-демократов Сары Олни, отчёт ОЭСР показал, что кабмин «разгромил экономику». «Наше правительство проделало огромную чёрную дыру в британских финансах и теперь ожидает, что трудолюбивые семьи оплатят этот счёт», — сказала политик.

«Безусловно, разумный способ решить эту проблему состоит в том, чтобы обложить налогом самые богатые компании, получающие невероятную прибыль. Мы не можем надеяться, что действующее консервативное правительство устранит беспорядок, который оно само учинило. Им никогда не стоило доверять управление экономикой нашей страны», — добавила Олни.

Между тем накануне Риши Сунак призвал свой кабинет готовиться к «мрачной зиме», растущей инфляции, угрозам забастовок и кризису в системе здравоохранения. По его словам, ближайшие месяцы станут «сложным периодом для страны из-за последствий глобальной пандемии и продолжающегося конфликта на Украине», пишет в завершение The Independent.