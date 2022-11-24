Шольц – Германия не повторит ошибку с зависимостью от России

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Германия больше не должна повторить такой «ошибки с зависимостью», как в случае с Россией. Он приветствовал заключение новых торговых соглашений с Новой Зеландией, Австралией, Индией, Мексикой и Чили, а также высказался в поддержку соглашения о промышленных тарифах с США. По словам Шольца, немецким компаниям не нужно беспокоиться о том, что мир станет многополярным в силу их современности и лёгкого адаптирования, пишет телеканал N-TV.



AP

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался за заключение соглашения о промышленных тарифах с США, пишет телеканал N-TV. Глава немецкого правительства заявил, что он рад прогрессу в заключении торговых соглашений с Новой Зеландией, Австралией, Индией, Мексикой, Чили, а после выборов в Бразилии, как он надеется, и с южноамериканским экономическим альянсом Mercosur.

«Мы также должны ещё раз очень внимательно рассмотреть идею соглашения о промышленных тарифах с США», — подчеркнул Шольц. По его словам, такое соглашение «всегда лучше», чем конкуренция за субсидии и защитные тарифы, которая, по мнению некоторых, надвигается на Запад в результате принятия американского закона о контроле инфляции.

США хотят инвестировать десятки миллиардов долларов в защиту климата в течение следующих десяти лет — например, для стимулирования производства солнечных батарей и ветряных турбин. Сейчас существует опасение, что европейские и немецкие компании переедут в США или откроют там новые заводы, отмечает N-TV.

«Светофорная» коалиция немецкого правительства недавно согласилась ратифицировать европейско-канадское соглашение о свободной торговле Ceta и углубить партнёрство с США. Шольц заявил о том, что поддерживает глобализацию. Германия и Европа, в частности, с их высокотехнологичной и ориентированной на экспорт экономикой, зависят от международного разделения труда.

Шольц, однако, призвал к более широкому позиционированию немецкой экономики в бизнесе с международными партнёрами. «Такая ошибка с зависимостью, как от России, второй раз с нами не повторится», — заявил он, намекая на Китай. По его словам, немецкие компании являются инновационными и адаптируемыми, и им не нужно беспокоиться о том, что мир станет многополярным.

«Есть много других сильных стран, которых не замечают», — также заметил Шольц, имея в виду Индию, Индонезию, Вьетнам и Южную Корею. После бесед с представителями немецких деловых кругов он сказал, что убеждён в том, что диверсификация, то есть более интенсивное обращение к другим рынкам, происходит уже давно, пишет телеканал N-TV.