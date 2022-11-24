Рядом спустя 30 лет: любовь Николаева и Королевой прошла испытание временем

Развод звездных супругов в свое время наделал очень много шума. Поклонники до последнего не верили, что самые романтичный дуэт российской эстрады распался, а многие до сих таят надежду на то, что Наташа Королева и Игорь Николаев сойдут.

Но в действительности – оба счастливы в новых браках. Нельзя не отметить тот факт, что любовь экс-супругов прошла испытание временем, однако не смогла выжить на фоне суровых обстоятельств. Началось все с совместной песни “Дельфин и Русалка”, которая смогла влюбить в себя миллионы слушателей.

Лирические герои композиции не могут быть вместе, но слушая эти слова, все понимали, что Наташа Королева и Игорь Николаев – на самом деле пара. Однако в жизни все было не так просто: Игорь Николаев был женат, из-за чего Наташа Королева не принимала его знаки внимания. Да, и родители певицы не одобряли этот союз. В конце концов ради своей “русалки” знаменитый усач развелся с женой, а вскоре дуэт сыграл свадьбу.

Супруги жили душа в душу, пока до певицы не стали доходить слухи о том, что муж ходит налево. Она долго терпела, но когда музыкант завел роман с новым директором Анжелой Кулаковской, у артистки сдали нервы, и она ушла от гулящего усача.

И хотя эта история любви закончилась, Наташа Королева и Игорь Николаев, можно сказать, рядом даже спустя 30 лет – именно столько сегодня исполнилось песне “Дельфин и Русалка”, которую до сих пор слушают, поют и любят россияне.