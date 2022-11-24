 

“Удовольствие”: жена изменника принца Уильяма попалась с чернокожим мужиком

24.11.2022, 4:35, Разное
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Новости британской
королевской семьи пестрят жуткими заголовками. Поговаривают, что семейная жизнь
принца и принцесса Уэльских совсем не такая сказочная, как кажется. По слухам,
изменника Принца Уильяма привлекают нестандартные развлечения в постели, а его
жена позволяет ему такое только на стороне. Принц Уильям и Кейт Миддлтон никак не
комментируют свой статус, однако, многие считают, что пара остается вместе только
формально.

Тем не менее,
чета регулярно появляется на публике. В такие моменты трудно разглядеть
отношения между принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, ведь супруги соблюдают строгие
правила: никаких публичных проявлений чувств, прикосновений или иных компрометирующих
жестов.

Недавно, во время
одного из мероприятий, счастливая Кейт Миддлтон попалась в кадр с чернокожим
мужчиной. Им оказался президент Южной Африки, посетивший Великобританию с
официальным визитом.

“Удовольствие
встретить Президента”, — подписала кадр принцесса.

Несмотря на все
разговоры, поклонники пары верят, что брак переживет любой кризис, а через
несколько лет Принц Уильям и Кейт Миддлтон станут королем и королевой Великобритании.
Напомним, что нынешнему королю Карлу III уже далеко за 70.


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