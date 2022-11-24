“Удовольствие”: жена изменника принца Уильяма попалась с чернокожим мужиком

Новости британской

королевской семьи пестрят жуткими заголовками. Поговаривают, что семейная жизнь

принца и принцесса Уэльских совсем не такая сказочная, как кажется. По слухам,

изменника Принца Уильяма привлекают нестандартные развлечения в постели, а его

жена позволяет ему такое только на стороне. Принц Уильям и Кейт Миддлтон никак не

комментируют свой статус, однако, многие считают, что пара остается вместе только

формально.

Тем не менее,

чета регулярно появляется на публике. В такие моменты трудно разглядеть

отношения между принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, ведь супруги соблюдают строгие

правила: никаких публичных проявлений чувств, прикосновений или иных компрометирующих

жестов.

Недавно, во время

одного из мероприятий, счастливая Кейт Миддлтон попалась в кадр с чернокожим

мужчиной. Им оказался президент Южной Африки, посетивший Великобританию с

официальным визитом.

“Удовольствие

встретить Президента”, — подписала кадр принцесса.

Несмотря на все

разговоры, поклонники пары верят, что брак переживет любой кризис, а через

несколько лет Принц Уильям и Кейт Миддлтон станут королем и королевой Великобритании.

Напомним, что нынешнему королю Карлу III уже далеко за 70.