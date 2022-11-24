Мнение: Галковский был прав

“Русский человек добродушный, но не добрый”. Все-таки г-н Галковски, когда он еще не считал себя вынужденным постоянно изображать подобострастного идиота патриота “ради жены и детей”, умел резать правду-матку точно и метко, не в бровь, как говорится, а в глаз. “Не добрый” – это даже не то слово.

Сегодня на Украине после очередных бандитских налетов по всей стране встало метро, а электричество пропало даже на атомных станциях, и случилось вообще СТРАШНОЕ – остановилась перекачка роснефти по нефтепроводу Дружба (на перекачку тоже нужно электричество). Когда говорили, что “российская история движется по кругу”, всё ж, думается, очень немногие догадывались, что она до такой степени пойдет по кругу – что даже стадия прогресса и создания материальных ценностей сменится здесь стадией регресса и уничтожения ранее созданных материальных ценностей, “погружением во тьму” в самом буквальном смысле. Видимо, для полного круга местное народонаселение должно будет все же встать на четвереньки и завыть… А прежние скептики всего лишь думали, что дело ограничится лишь психологическим одичанием. Хрен.

Нет слов, чтобы выразить всю степень омерзения тем, что творит сегодня РФ. И особо доставляет тупое удовлетворенное молчание, оглушительно окутывающее стылые российские просторы. “Да, мы – вандалы”, – могли бы с гордостью сказать о себе россияне, если бы, конечно, они знали столь мудрёное слово.