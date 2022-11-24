Мнение: Об акте возмездия со стороны Украины… Когда и куда?

Ничто не проходит безнаказанно. За российские удары советскими ракетами по украинской энергетике ВСУ уже готовят «Акцию возмездия». Пожалуй, уже можно утверждать, что подготовка к ней выходит на финишную прямую. Осталось лишь несколько завершающих штрихов.

Куда будет нанесён удар?

Здесь у Киева есть варианты. Среди очевидных целей, имеющих как военный, так и политический аспект, — Крымский мост, сам #Крым и особенно Севастополь, а также Черноморский флот, в том числе его объекты в Новороссийске. Там «разведка боем» уже проведена и, надо полагать, самолёты НАТО, курсировавшие в этот момент над Чёрным морем, собрали обильный урожай разведданых. Возможно, сейчас военные аналитики в кабинетах одного пятиугольного здания как раз просчитывают шансы на успех «атаки роем» и определяют необходимые для неё ресурсы.

Минусом, однако, выступает одно непреложное обстоятельство: после «пробных ударов» #Россия насторожилась и усилила меры безопасности. Второй раз использовать эффект внезапности, вероятно, не получится. Так что этот вариант мести, не исключено, будет отложен на будущее. Другой, перспективный в военно-стратегическом отношении — удар в Запорожье с выходом к морю, наверное, для российского командования секретом не является. Конечно, бывает «всякое», но нужно быть совсем уж дилетантом, чтобы не просчитать риски.

Так что Киев, похоже, склоняется к третьему варианту. Именно к нему подготовка вступила, похоже, в завершающую фазу.

Американский Институт изучения войны (ISW) — якобы «независимый» think-tank, продвигающий в информационном поле только те нарративы, что выгодны украинской стороне, — невольно выдал украинские планы в очередном обзоре.

«Кремль, возможно, создаёт информационный фон для атаки под чужим флагом в Белгородской области в попытке вернуть общественную поддержку спецоперации в Украине, — отмечает коллектив авторов ISW под руководством Катерины Степаненко и Екатерины Клепанчук. — Кремлёвские пропагандисты начали выдвигать гипотезу о том, что украинские войска стремятся вторгнуться в Белгородскую область. Эти опасения уже давно циркулируют в сообществах патриотических блогеров, которые ранее критиковали российское командование за оставление Харьковской области в сентябре. Российские милитари-блогеры также усилили призывы вернуть освобождённые территории, заявляя, что лишь превентивные меры смогут удержать украинцев от новых атак».

Наблюдение, конечно, интересное…

Но далее ISW продвигает следующий тезис. «Российские заявления о нападении Украины на Белгородскую область абсурдны и направлены только на то, чтобы запугать общественность, мобилизовав её на поддержку спецоперации. #Украина не имеет стратегического интереса во вторжении в Россию и не способна сделать это в таких масштабах. Её усилия сосредоточены на контрнаступлении на западе Луганской области».

Откровенно говоря, заявления о том, что Украина, обладающая 700-тысячной армией против, наверное, уже 200-тысячной группировки ВС РФ (с учётом «союзных сил» и прибывающих подкреплений из числа мобилизованных), «не способна» осуществить операцию вторжения, не могут не удивлять. Как раз на дерзкий рейд сил должно хватить. Что касается «отсутствия стратегического интереса», то как раз он угадывается вполне чётко. «Набег» на приграничные территории РФ с возможным захватом крупного населённого пункта и символическим водружением украинского флага, будучи осуществлённым, достиг бы сразу трёх целей. Во-первых, его успех, пусть и краткий, деморализовал бы население РФ, особенно в пограничных с Украиной регионах, сократив там поддержку СВО. Во-вторых, такая атака, несомненно, отвлекла бы часть военных подразделений от непосредственного выполнения задач спецоперации, вынудив командование распылять силы. И в-третьих, такой рейд заставил бы #Кремль идти на новые «непопулярные решения» — например, перейти от частичной мобилизации к всеобщей, что лишь усилило бы негативные настроения в массах.

Ну и пиар-эффект для западного обывателя не стоило бы сбрасывать со счетов. А заблаговременно начатая подготовка общественного мнения к тому, что #Кремль «готовит атаку под чужим флагом» призвана отвести подозрения от Украины, если что-то пойдёт не так. Ведь можно вспомнить, как западные масс-медиа не раз предупреждали об «атаках под чужим флагом» со стороны России. По факту же это оказывались либо информационные пустышки, либо реальные атаки ВСУ, как, например, десант на ЗАЭС.

В общем, удар по российской территории — это не вопрос способностей ВСУ, а скорее, опция выбора для Киева. Для которой, похоже, всё уже подготовлено. Так что вопрос лишь один. Когда там решатся начать?

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