 

NTD – авиаперелёты в США становятся дороже из-за подорожания топлива и нехватки пилотов

24.11.2022, 3:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Цены на авиабилеты в США растут из-за подорожания топлива. Кроме того, пишет NTD, есть ещё одна проблема — острая нехватка пилотов. По данным Региональной ассоциации авиакомпаний, из-за этого две трети аэропортов страны вынуждены отменять рейсы.

Американцы вынуждены платить больше, чтобы провести День Благодарения со своими близкими.

МЕГАН ИБАРТИС, пассажирка: Наша семья живёт повсюду: некоторые родственники в Огайо, некоторые в Аризоне. Куда бы мы ни поехали, будет дорого.

ДЖЕССИКА РИЦЦА, пассажирка: Определённо, стало намного дороже. Вероятно, ближе к допандемическим ценам. Какое-то время я покупала билеты туда и обратно примерно за 80 долларов, но теперь я чувствую, что они, вероятно, стоят около 400. Вот так.

Цены на авиабилеты растут из-за подорожания топлива. Недавний отчёт Министерства труда показывает, что в прошлом году они выросли на 25 процентов, опередив инфляцию.

Есть ещё одна проблема — острая нехватка пилотов. По данным Региональной ассоциации авиакомпаний, из-за этого две трети аэропортов страны вынуждены отменять рейсы.

Тем не менее федеральные власти считают, что американцы не столкнутся с повторением кризиса минувшего лета, который тоже был вызван нехваткой пилотов.

ПИТ БУТТИДЖИЧ, министр транспорта США: Мы определённо в лучшей форме, чем этим летом. Я был очень обеспокоен задержками и отменами, которые мы наблюдали в начале лета.

В Министерстве транспорта говорят, что призвали авиакомпании составить более реалистичные графики, чтобы они могли не только продавать билеты, но и непосредственно осуществлять рейсы.

Дата выхода в эфир 22 ноября 2022 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.10.20 / Скандалы: На темной стороне Сети

12.02.22 / В России снова выявили более 200 тысяч заболевших COVID-19 за сутки

13.09.22 / Вторжение России в Украину спровоцировал дефицит бутылок у итальянских виноделов

12.11.20 / Скандалы: «В тайге – коронавирус!»

17.02.22 / Из-за массовых протестов дальнобойщиков Канада введёт санкции против КАМАЗа

10.02.22 / Мнение: Тутберидзе взломала систему

08.02.22 / Мнение: Кто внес самый большой вклад в победу над нацизмом?

06.05.21 / Принца Лихтенштейна Эммануэля обвиняют в преступлении

31.08.22 / Мнение: Муратов про Горбачева

20.06.21 / Спасет не только сметана: 5 домашних способов, которые помогут при солнечных ожогах кожи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика