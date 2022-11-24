NTD – авиаперелёты в США становятся дороже из-за подорожания топлива и нехватки пилотов

Цены на авиабилеты в США растут из-за подорожания топлива. Кроме того, пишет NTD, есть ещё одна проблема — острая нехватка пилотов. По данным Региональной ассоциации авиакомпаний, из-за этого две трети аэропортов страны вынуждены отменять рейсы.

Американцы вынуждены платить больше, чтобы провести День Благодарения со своими близкими.

МЕГАН ИБАРТИС, пассажирка: Наша семья живёт повсюду: некоторые родственники в Огайо, некоторые в Аризоне. Куда бы мы ни поехали, будет дорого.

ДЖЕССИКА РИЦЦА, пассажирка: Определённо, стало намного дороже. Вероятно, ближе к допандемическим ценам. Какое-то время я покупала билеты туда и обратно примерно за 80 долларов, но теперь я чувствую, что они, вероятно, стоят около 400. Вот так.

Цены на авиабилеты растут из-за подорожания топлива. Недавний отчёт Министерства труда показывает, что в прошлом году они выросли на 25 процентов, опередив инфляцию.

Есть ещё одна проблема — острая нехватка пилотов. По данным Региональной ассоциации авиакомпаний, из-за этого две трети аэропортов страны вынуждены отменять рейсы.

Тем не менее федеральные власти считают, что американцы не столкнутся с повторением кризиса минувшего лета, который тоже был вызван нехваткой пилотов.

ПИТ БУТТИДЖИЧ, министр транспорта США: Мы определённо в лучшей форме, чем этим летом. Я был очень обеспокоен задержками и отменами, которые мы наблюдали в начале лета.

В Министерстве транспорта говорят, что призвали авиакомпании составить более реалистичные графики, чтобы они могли не только продавать билеты, но и непосредственно осуществлять рейсы.

Дата выхода в эфир 22 ноября 2022 года.