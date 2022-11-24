 

Полетела вниз: Устроившую жуткую грызню Малышеву сбросили с высоты

24.11.2022, 3:10, Разное
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Программа “Жить здорово” выходит в эфир уже больше десяти лет, и все эти годы мнение у публики о ней неоднозначное. Кто-то восхищается подходом телеврача к подаче научного и медицинского материала, а кто-то ругает Елену Малышеву за сомнительные высказывания.

Вспомнить хотя бы историю, когда ведущая, сама того не подозревая, устроила жуткую грызню, усомнившись в эффективности масок в защите от ковида в прямом эфире. Тогда на нее набросился экс-руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, обвинив звезду в том, что она некомпетентна в данном вопросе.

Блондинка в этом конфликте не осталась одинока – ее поддержал Александр Мясников, который оказался солидарен со звездой “Жить здорово”. Судя по всему, коллеги по цеху дружат, но будет ли она крепкой в условиях, когда программа “Доктор Мясников” по рейтингам солидно перегоняет шоу Елены Малышевой.

За последнюю неделю знаменитый кардиолог, условно говоря, сбросил коллегу с высоты – с первых строчек телевизионного рейтинга. Так, его передача разместилась на третьем месте, а “Жить здорово” – лишь на седьмом.

Вот так вот теледоктор полетела вниз по показателям популярности у аудитории. Впрочем, это можно связать, к примеру, со слухами о закрытии программы и недовольством со стороны зрителей из-за постоянных поездок Елены Малышевой в США.


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