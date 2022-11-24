Чего обхлопались Алле? – Личное мнение

Алла Пугачёва продолжает вливаться в тусовку Израиля. Чтобы быть в теме культурных новинок, она вместе с иноагентом посетила какой-то спектакль.

Кто-то врубил песню про миллион алых роз, Пугачёва подскочила на месте, встала и принялась снимать аплодирующий зал, в котором было много других иноагентов.



Фото: Соцсети

Посмотрела я это видео и подумала: ну, тусовочка скромненькая, конечно. Зато Алка там в доску своя.

Почему своя? Да потому, что этой песне, как и творческим порывам известных зрителей, будет в обед лет 30.

Вот и хлопают Алле за былые её заслуги.

В зале был целый перечень таких же «успешных» творческих личностей. Тех, которые буквально недавно купались тут в шампанском, ели икру, осаждали Патрики.

Я всё удивлялась: а чего вы хорошего сделали?

Ну, зато теперь вот собрались все вместе и хлопают своей королеве, творчество которой давно протухло. А чо радуются? Да потому, что у самих дела ещё хуже — у Алки хоть одна-две песни были в карьере.

Не стала бы писать всё это донельзя очевидное, но хотела вас насмешить — знаете, чем?

Да тем, что все они через полгода вернутся. Деньги как закончатся и нужно будет снова вас звать к себе на концерт.

Хотите поспорить?

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