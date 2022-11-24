“Разрывы связок”: разжиревшую Федорову нашли повешенной

Известная российская модель Оксана Федорова уже давно не “Мисс Вселенная”. С момента пика ее карьеры прошло 20 лет, но телеведущая все еще старятся поддерживать себя в форм.

Конечно, получается далеко не всегда. “Мисс Россия” 2001 года недавно явила публике набухший живот. Разжиревшая звезда подиума сильно удивила фанатов неоднозначным снимком в бикини.

Некоторые поклонники даже бросились поздравлять ведущую программы “Спокойной ночи, малыши!” с предстоящим пополнением. Но оказалось, что Оксана Федорова не беременна. Ее фигура изменилась по другим причинам.

Так или иначе, модель старается избегать подобных казусов и ведет здоровый образ жизни. Благо, ей хватает времени не только на воспитание детей, но и на занятия спортом.

Правда, тренажер она выбрала весьма своеобразный. С его помощью можно закрепить конечности, воспарить в воздухе и выполнять различные упражнения. Однако при этом Оксана Федорова рискует поучить травмы.

Об этом рассказал фитнес-тренер Станислав Милославский, который увидел висящую над полом звезду. Эксперт раскритиковал модель за выбор сложного и опасного тренажера.

“У него очень много ограничений: болезни сердца, например, наличие штифтов, разрывы связок”, – предупредил тренер. Он также призвал Оксану Федорову отказаться от подобных нагрузок, сославшись на собственный опыт.