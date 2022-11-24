Федор Студит: народные приметы в праздник 24 ноября

ИСТОРИЯЦерковнослужитель Федор жил в Византии в VIII-IX веках. Он был игуменомСтудийского монастыря в Константинополе, за что и получил прозвище Студит. В 22 года священник ушел в монахи и обрек себя на занятия тяжелым трудом. Аскет прославился из-за своей непокорности.

Он не боялся выступать против императив, обвиняя их совершении грехов, за что не редко наказывался ссылками. Преподобный Федор Студит оставил после себя множество церковных трудов, которые изучались и в русских монастырях. Наши предки почитали память аскета, а его самого нередко называли Федор Мороз.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 24 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

В день памяти Федора Студита славяне старались держаться подальше от зеркал. Они верили, что бесы могут прийти к тем, кто долго собой любуется. Не принято было готовить блюда из картофеля. Наши предки не открывали окна 24 ноября, чтобы не пустить в дом злых духов.

Более того, считалось, что нечистая сила может принять облик молодого человека, поэтому в поминальный день девушкам запрещалось знакомиться с парнями. От финансовых дел тоже лучше воздержаться, чтобы не было убытков.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

Федор Мороз на Руси помогал определять погоду. Пение синиц с утра предвещало похолодание. А если луна 24 ноября светит бледно, значит стоит ждать снегопада.

Традиционно в день Федора Студита вспоминали об ушедших родственниках, чтобы их души сами не напомнили о себе. Было принято накрывать для усопших ритуальный стол. Наши предки 24 ноября надевали чистую одежду, чтобы отпугнуть нечистую силу.