 

Федор Студит: народные приметы в праздник 24 ноября

24.11.2022, 0:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

ИСТОРИЯЦерковнослужитель Федор жил в Византии в VIII-IX веках. Он был игуменомСтудийского монастыря в Константинополе, за что и получил прозвище Студит. В 22 года священник ушел в монахи и обрек себя на занятия тяжелым трудом. Аскет прославился из-за своей непокорности.

Он не боялся выступать против императив, обвиняя их совершении грехов, за что не редко наказывался ссылками. Преподобный Федор Студит оставил после себя множество церковных трудов, которые изучались и в русских монастырях. Наши предки почитали память аскета, а его самого нередко называли Федор Мороз.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 24 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

В день памяти Федора Студита славяне старались держаться подальше от зеркал. Они верили, что бесы могут прийти к тем, кто долго собой любуется. Не принято было готовить блюда из картофеля. Наши предки не открывали окна 24 ноября, чтобы не пустить в дом злых духов.

Более того, считалось, что нечистая сила может принять облик молодого человека, поэтому в поминальный день девушкам запрещалось знакомиться с парнями. От финансовых дел тоже лучше воздержаться, чтобы не было убытков.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

Федор Мороз на Руси помогал определять погоду. Пение синиц с утра предвещало похолодание. А если луна 24 ноября светит бледно, значит стоит ждать снегопада.

Традиционно в день Федора Студита вспоминали об ушедших родственниках, чтобы их души сами не напомнили о себе. Было принято накрывать для усопших ритуальный стол. Наши предки 24 ноября надевали чистую одежду, чтобы отпугнуть нечистую силу.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04.21 / Скандалы: Запчасти потребовали откатов

18.05.22 / “Ночь музеев” в Москве: куда сходить и чем заняться

02.05.21 / В Казахстане выпустили цветной насвай для посыпки куличей

22.10.20 / Призрачный медведь из Клэпхэмского леса убивает собак, но оставляет следы

15.01.22 / В белом цвете: Кайли Дженнер показала, как прошел ее baby shower

28.09.22 / Предложение новостроек выросло на 24%

10.08.20 / Скандалы: Любимые блондинки Александра Лукашенко

27.10.22 / Ким Кардашьян, Галь Гадот, Хейли Бибер, Зои Кравиц, Миранда Керр и другие на ужине Tiffany & Co. в Лос-Анджелесе

10.09.21 / В Якутии проведут первую в России олимпиаду по украинскому языку

09.02.22 / Софья Лебедева о сравнении с Дженнифер Лоуренс, работе с Тэроном Эджертоном и сериале “Последний министр”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика